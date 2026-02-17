Éducation : La COSYDEP lance la première génération de ressources éducatives numériques

Alors que le Sénégal s’engage résolument dans la transformation numérique de son système éducatif, une initiative innovante vient donner corps aux ambitions affichées dans le New Deal Technologique 2024-2034 et la Stratégie du Numérique pour l’Éducation (SNE 2025-2029).



Le projet Compétences Numériques des Élèves et Développement de l’Esprit Scientifique (CNDES), porté par la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) en partenariat avec la coopération allemande, organise une session de travail cruciale ce week-end au Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation de Dakar.







Malgré un taux de pénétration d’internet de près de 67% au Sénégal, l’utilisation des technologies dans l’enseignement reste très limitée. Selon le Rapport national sur la situation de l’éducation (2023), seules 19,7% des écoles élémentaires publiques disposent d’une connexion internet, avec un écart criant entre zones urbaines (41,4%) et rurales (15,4%). Au niveau du moyen général, si 57,9% des établissements sont connectés, la connectivité profite davantage à l’administration qu’aux élèves, soulignant un décalage entre infrastructures et usage pédagogique.







Face à ce défi, le projet CNDES déploie une approche en trois axes dans cinq régions du pays : Dakar, Saint-Louis, Kédougou, Ziguinchor et Diourbel. L’initiative prévoit la création de « Boutiques Numériques Éducatives » (BNE), véritables centres de ressources accessibles aux élèves, parents et enseignants, ainsi que de « Mini-Laboratoires de Recherche » où les apprenants pourront s’initier à la programmation et à l’algorithmique. La session des 15 et 16 février réunira 30 participants, dont 20 animateurs des régions d’intervention, trois spécialistes et plusieurs partenaires. Au programme : partage des résultats d’une étude diagnostique, formation en ingénierie pédagogique, conception de vidéos mobiles et production collaborative de ressources numériques adaptées aux réalités locales.







L’intelligence artificielle au service de l’esprit critique







L’atelier accordera une place particulière à l’éducation à l’intelligence artificielle et au développement de l’esprit critique, préparant ainsi les jeunes Sénégalais aux défis du XXIe siècle. Les ressources produites textes, vidéos, capsules, fiches pédagogiques seront ensuite diffusées via les plateformes du projet.







Cette initiative s’inscrit dans le programme GenerationDigital! de la coopération allemande, qui accompagne la transformation numérique en Afrique en renforçant les écosystèmes éducatifs numériques inclusifs et durables. Une troisième phase du projet est déjà prévue pour capitaliser les bonnes pratiques et plaider pour leur généralisation à l’échelle nationale.

