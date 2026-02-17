[ Reportage] Mardi gras 2026 : le préscolaire "Hyacinthe Thiandoum" de Fass Delorme célèbre la fête avant l’entrée en Carême


À quelques heures de l’entrée en Carême, plusieurs établissements scolaires ont célébré le traditionnel Mardi gras, moment festif marquant la veille du temps de pénitence dans la tradition chrétienne.

À l’école privée catholique Mère Jean Louis Dieng de Fass Delorme, le préscolaire "Hyacinthe Thiandoum" a vibré au rythme des couleurs, des déguisements et de la joie des tout-petits. Pour l’occasion, les enfants ont rivalisé d’originalité en arborant des costumes variés représentant différentes cultures et professions : médecins, militaires, religieuses, avocats, artistes ou encore personnages traditionnels.

Cette journée festive constitue un moment pédagogique important pour les élèves du préscolaire. Elle permet non seulement de célébrer la créativité des enfants, mais aussi d’accompagner la communauté chrétienne vers le temps sacré du Carême, période de recueillement et de préparation spirituelle. Interrogée par Dakaractu, la maîtresse Alice Sarr est revenue sur  l’importance de cette activité... 





Mardi 17 Février 2026
Sveltane Aline Assine (Stagiaire)



