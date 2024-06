Transparence - Rationalisation des dépenses de l’Etat : Le PM Ousmane Sonko fouille ministères et agences

Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses de l'Etat et en vue d'optimiser les résultats et impacts attendus, le premier ministre Ousmane Sonko, dans une note circulaire demande à tous les départements ministériels et agences de lui faire parvenir, au plus tard le 1er juillet 2024, « les documents et informations les concernant. Le chef du gouvernement demande de faire l'inventaire de tous les contrats ou conventions signés avec des cabinets d'expertise (juridique, comptable...), celui de tous les recrutements de personnel sur les 3 demières années (2022, 2023 et 2024 - CDI, CDD...) et l'inventaire des contrats de prestation publicitaires. Il instruit par ailleurs de s’abstenir d'engager toute convention jusqu'à nouvel ordre.