Transfert : Abdou Diallo va s’engager avec un club Qatari !

Abdou Lahat Diallo (27 ans) va quitter le Paris Saint-Germain pour aller relancer sa carrière au Qatar où il va désormais jouer. D’après nos confrères de Taggat, le défenseur international sénégalais devrait passer sa visite médicale au Qatar au cours de ce week-end, en vue de parapher un contrat de quatre ans avec Al-Arabi SC.



Dans le cadre de ce contrat, les négociations menées par Abdou Diallo et son staff ont abouti à un accord combinant l’aspects sportifs et sociaux. D’après le média Taggat, en plus d'un contrat de quatre ans, une fondation « Abdou Diallo » devrait voir le jour au Sénégal, à Dakar.



Ainsi, chaque année, des jeunes étudiants et footballeurs sénégalais auront la chance de découvrir le Qatar grâce à ce contrat, incluant des matchs contre des équipes professionnelles et des visites d'entreprises locales a-t-on appris.