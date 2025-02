Tragique accident sur l’autoroute Ila Touba : Révélations sur les cinq victimes...

Suite au violent accident survenu ce vendredi 7 février sur l’autoroute Ila Touba, à la sortie de Bambey, et qui a coûté la vie à cinq personnes, de nouvelles informations ont été communiquées à Dakaractu. Selon nos sources, les victimes ont été identifiées comme étant C.F. Fall, B. Diouf, S. Niang, P. Ngom et B. Dieng. Ce dernier, un père de famille marié, laisse derrière lui un garçon âgé de 4 à 5 ans. Les victimes faisaient partie d’un convoi composé de deux cars Ndiaga Ndiaye et de plusieurs véhicules particuliers. Ils se rendaient à Touba pour accompagner leur ami C.L. Diouf à sa dernière demeure.



C’est au cours de ce trajet que le drame s’est produit. Originaires de Diamagueune, les cinq amis proches voyageaient ensemble dans une Peugeot 407. L’accident a eu lieu au niveau de la sortie de Bambey, ne laissant que peu de chances de survie aux occupants du véhicule.



La communauté de Diamagueune est sous le choc, et les familles des victimes sont plongées dans le deuil.