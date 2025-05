Tragédie à El Hierro : 7 morts et 6 hospitalisations après le chavirement d'une pirogue transportant 152 migrants

Dakaractu en sait davantage sur le drame survenu ce mercredi 28 mai 2025 aux îles Canaries. Précisément au quai d'El Hierro, une pirogue transportant 152 migrants a chaviré lors d'une opération de sauvetage.



Selon des sources locales consultées par Dakaractu, l'embarcation comptait à son bord 45 femmes et 29 enfants parmi les passagers. Le chavirement est survenu alors que les secours tentaient de procéder à une opération de débarquement, provoquant une panique générale.



Le bilan provisoire fait état de 7 décès, dont 4 femmes et 3 jeunes filles. Six personnes ont été hospitalisées dans un état critique, et plusieurs autres survivants ont été secourus sur le quai d'El Hierro.



Les autorités espagnoles poursuivent les opérations de recensement, d'identification et d'assistance aux survivants. Des enquêtes sont par ailleurs en cours pour déterminer les circonstances exactes du chavirement.