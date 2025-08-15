Trafic de migrants à Kédougou : Arrestation d’un homme pour proxénétisme à Kharakhéna

L’opération fait suite à un renseignement signalant l’arrivée d’une cinquantaine de jeunes filles nigérianes dans ce village pour se livrer à la prostitution. Les investigations ont permis de découvrir que ces femmes étaient hébergées dans trois maisons appartenant au suspect, moyennant un loyer quotidien de 2 000 FCFA chacune.



Lors de l’interpellation, les enquêteurs ont retrouvé 34 jeunes filles, toutes originaires du Nigeria, dont une mineure. Le mis en cause a reconnu louer près de 90 chambres réparties dans ses trois propriétés, exclusivement à des prostituées, sans disposer d’aucune autorisation administrative.



L’homme a été déféré le 12 août 2025 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou.

