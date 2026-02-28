L'Iran donnera une "leçon inoubliable" à Israël et aux Etats-Unis (haut-responsable de la sécurité iranienne)

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé samedi que Téhéran donnerait une "leçon inoubliable" aux Etats-Unis et à Israël après leurs frappes sur l'Iran.



"Nous ferons regretter leurs actes aux criminels sionistes et aux Américains sans vergogne", a écrit M. Larijani sur X. L'Iran "donnera une leçon inoubliable aux oppresseurs internationaux", at-il ajouté.

