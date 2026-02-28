L'Iran n'envisageait "pas sérieusement" un accord avec les Etats-Unis, selon de hauts responsables américains

L'Iran n'envisageait "pas sérieusement" un accord avec les Etats-Unis, ont affirmé samedi de hauts responsables américains pendant un point-presse.



"Il était très clair que leur intention était de garder une capacité d'enrichissement (d'uranium, ndlr) afin qu'à terme ils puissent l'utiliser pour une bombe nucléaire", ont-ils ajouté.

