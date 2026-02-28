L'Iran n'envisageait "pas sérieusement" un accord avec les Etats-Unis, selon de hauts responsables américains

L'Iran n'envisageait "pas sérieusement" un accord avec les Etats-Unis, ont affirmé samedi de hauts responsables américains pendant un point-presse.
"Il était très clair que leur intention était de garder une capacité d'enrichissement (d'uranium, ndlr) afin qu'à terme ils puissent l'utiliser pour une bombe nucléaire", ont-ils ajouté.
"S'ils voulaient avoir un programme nucléaire pacifique, nous leur avons donné beaucoup de moyens d'y parvenir. Au lieu de cela, ils nous ont donné des petits jeux, des ruses, et des manœuvres dilatoires", ont-ils affirmé.
