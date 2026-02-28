"Trente bombes" larguées sur le complexe résidentiel du guide suprême iranien

"Trente bombes" ont été larguées samedi sur le complexe résidentiel du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pendant l'attaque sur l'Iran menée par Israël conjointement avec les Etats-Unis, a annoncé la chaîne 12 de la télévision israélienne.
"Trente bombes ont été larguées sur le complexe. Khamenei se trouvait sous terre, mais probablement pas dans son propre bunker", a déclaré à l'antenne le journaliste vedette Amit Segal, réputé proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sans citer de sources.
