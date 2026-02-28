Netanyahu appelle les Iraniens à "renverser le régime" de Téhéran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé samedi les Iraniens à profiter de l'attaque américaine-israélienne lancée sur Téhéran pour se soulever et "renverser le régime".



"Je me tourne vers vous, citoyens iraniens : ne retardez pas cette occasion [...] unique, ne restez pas les bras croisés car ça sera bientôt votre heure, celle où vous devrez sortir en masse dans les rues pour terminer la mission, renverser le régime des horreurs qui vous rend la vie si dure", a déclaré M. Netanyahu en hébreu dans une allocution télévisée.

