Iran : Israël a « éliminé les hauts responsables du régime » et du programme nucléaire (Netanyahu)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé samedi qu'Israël avait "éliminé de hauts responsables du régime" et du programme nucléaire iranien au premier jour de l'attaque américaine-israélienne sur l'Iran.



"Ce matin, nous avons éliminé de hauts responsables du régime des ayatollahs, des commandants des Gardiens de la Révolution, des responsables du premier plan du programme nucléaire, et nous continuerons", a déclaré M. Netanyahu dans une allocution télévisée. "Dans les prochains jours, nous frapperons des milliers de cibles du régime terroriste", a-t-il ajouté.

