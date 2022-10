Tournoi international de tennis Junior : Plus de 18 nationalités vont s’affronter sur plus de 115 matches.

"Sénégal World Tennis" Tour organise chaque année des tournois internationaux juniors (grade 5), supervisés par la Fédération internationale et la Fédération sénégalaise de Tennis. Cette compétition, qui en est à sa 6e édition, se joue sur deux semaines du 24 octobre au 5 novembre sur les courts de l’Olympique club de Dakar. L’édition de cette année, qui en est déjà à sa deuxième semaine, verra la participation de 18 nationalités venant d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Australie. Et parmi cette multitude de nationalités, le Sénégal aura au moins 5 filles et garçons de nationalité sénégalaise qui prendront aussi part à ce tournoi international de tennis.

En effet, le tournoi ITF JUNIOR est un circuit qui a été mis en place depuis 1977 par la fédération internationale de tennis et spécialement réservé au joueur sportif âgé entre 13 et 18 ans. Ce circuit regroupe l’ensemble des tournois officiels Juniors. Pour Miloud Doumbia, membre du comité d’organisation, « ce genre de tournoi permet aux jeunes de cette catégorie d’âge d’être en compétition pour avoir des points afin de grandir dans leur niveau de compétition et en même temps d’avoir des résultats qui leur permettent de devenir plus tard de grands joueurs ».

Pour rappel, ce tournoi est actuellement dans sa deuxième semaine et environ 115 matches intenses garçons et filles vont se dérouler jusqu'à samedi jour des finales.