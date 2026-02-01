Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature


La 14ème édition du Tournoi de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine s’est tenue à Dakar sous la haute présidence de l’ambassadeur de Chine, réunissant plus de 150 joueurs, hommes, dames et jeunes catégories confondues. Selon Pape Anthioumane Diagne, président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, l’événement a également enregistré la présence du secrétaire général du Comité national olympique et de plusieurs personnalités, confirmant le poids institutionnel croissant de ce rendez vous sportif, organisé cette année dans un contexte particulier marqué par le Nouvel An chinois.

 

 

Au delà de la compétition, cette édition a servi de baromètre pour la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Plusieurs jeunes pongistes, ayant récemment effectué un séjour de formation en Chine, ont été observés de près par les encadreurs techniques. « Le niveau est appréciable, même si le niveau international reste très élevé », a reconnu le président de la Fédération, soulignant la nécessité de poursuivre le travail de fond au cours des dix prochains mois afin de renforcer la compétitivité des représentants sénégalais.

 

Conscient des défis structurels, Pape Anthioumane Diagne a rappelé que le tennis de table demeure une discipline en construction au Sénégal, évoluant avec des moyens limités face à des sports plus médiatisés. La Fédération mise néanmoins sur la vulgarisation à travers les écoles et les régions pour élargir sa base. L’absence de la championne en titre, Adama Dramé, arrivée hors délai, a également illustré l’exigence de rigueur organisationnelle imposée par la compétition, dans un esprit de discipline et d’équité sportive.

Autres articles
Dimanche 1 Février 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … »

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … » - 01/02/2026

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh - 01/02/2026

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa - 01/02/2026

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… »

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… » - 01/02/2026

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. »

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. » - 01/02/2026

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… »

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… » - 01/02/2026

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham - 01/02/2026

DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall

DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall - 01/02/2026

LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif

LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif - 31/01/2026

CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet

CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet "des sanctions plus sévères" après les incidents de la CAN 2025 - 30/01/2026

CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye)

CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye) - 30/01/2026

LE SENEGAL QUI GAGNE, LE MAROC, LA CAF ET LA FIFA QUI PERDENT

LE SENEGAL QUI GAGNE, LE MAROC, LA CAF ET LA FIFA QUI PERDENT - 29/01/2026

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées…

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées… - 29/01/2026

Mondial-2026: Blatter favorable à ce que les supporteurs n'aillent pas aux Etats-Unis

Mondial-2026: Blatter favorable à ce que les supporteurs n'aillent pas aux Etats-Unis - 26/01/2026

CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues

CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues - 26/01/2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026 - 26/01/2026

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2 " Dou ay wakh moy…" - 26/01/2026

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … »

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … » - 26/01/2026

Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... »

Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... » - 26/01/2026

Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ...

Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ... - 26/01/2026

Face à face - Zambala vs Ndiaga Dolle à mourrir de rire: « Yenama yapp mais ki .... »

Face à face - Zambala vs Ndiaga Dolle à mourrir de rire: « Yenama yapp mais ki .... » - 26/01/2026

Sorties médiatiques d’El Hadji Diouf : la FSF se démarque et appelle à la retenue

Sorties médiatiques d’El Hadji Diouf : la FSF se démarque et appelle à la retenue - 25/01/2026

Sadio Mané accueilli triomphalement par ses coéquipiers à Al Nassr

Sadio Mané accueilli triomphalement par ses coéquipiers à Al Nassr - 23/01/2026

[ Contribution] Le But de la Finale

[ Contribution] Le But de la Finale - 23/01/2026

Passation de service : le CNG de Malick Ngom laisse 39 millions FCFA à la Fédération

Passation de service : le CNG de Malick Ngom laisse 39 millions FCFA à la Fédération - 23/01/2026

Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur

Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur - 22/01/2026

Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération

Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération - 22/01/2026

Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial

Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial - 21/01/2026

L'Élodie de Pape Thiaw : Un symbole de dignité sénégalaise

L'Élodie de Pape Thiaw : Un symbole de dignité sénégalaise - 21/01/2026

CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale

CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale - 19/01/2026

RSS Syndication