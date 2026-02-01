Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature

La 14ème édition du Tournoi de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine s’est tenue à Dakar sous la haute présidence de l’ambassadeur de Chine, réunissant plus de 150 joueurs, hommes, dames et jeunes catégories confondues. Selon Pape Anthioumane Diagne, président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, l’événement a également enregistré la présence du secrétaire général du Comité national olympique et de plusieurs personnalités, confirmant le poids institutionnel croissant de ce rendez vous sportif, organisé cette année dans un contexte particulier marqué par le Nouvel An chinois.
Au delà de la compétition, cette édition a servi de baromètre pour la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Plusieurs jeunes pongistes, ayant récemment effectué un séjour de formation en Chine, ont été observés de près par les encadreurs techniques. « Le niveau est appréciable, même si le niveau international reste très élevé », a reconnu le président de la Fédération, soulignant la nécessité de poursuivre le travail de fond au cours des dix prochains mois afin de renforcer la compétitivité des représentants sénégalais.
Conscient des défis structurels, Pape Anthioumane Diagne a rappelé que le tennis de table demeure une discipline en construction au Sénégal, évoluant avec des moyens limités face à des sports plus médiatisés. La Fédération mise néanmoins sur la vulgarisation à travers les écoles et les régions pour élargir sa base. L’absence de la championne en titre, Adama Dramé, arrivée hors délai, a également illustré l’exigence de rigueur organisationnelle imposée par la compétition, dans un esprit de discipline et d’équité sportive.
