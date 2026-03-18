Sanctions de la CAF contre le Sénégal : Gana Guèye sort du silence

Au lendemain des sanctions infligées par la CAF au Sénégal, Idrissa Gana Guèye a tenu à prendre la parole avec une émotion à fleur de peau. Pour le milieu de terrain des Lions, cette décision ne fera jamais oublier l'essentiel.



« Titres, trophées, médailles… tout cela n'est qu'éphémère », martèle le milieu sénégalais. Ce qui prime pour lui, « c'est que chaque supporter puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille », une phrase qui résonne avec une actualité douloureuse : celle des 18 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc, condamnés pour "hooliganisme" à des peines allant de trois mois à un an de prison après les incidents de la finale . Derrière ces mots, c'est à eux et à leurs familles que Gana Guèye adresse discrètement son soutien.



Gana Guèye a tenu à saluer la résilience du peuple sénégalais. « Le peuple sénégalais a montré ce qu'il est : digne dans la victoire, digne dans l'épreuve. C'est ça, la Téranga ».



Malgré les décisions de l'instance africaine, le Lion garde la tête haute. « Nous savons ce que nous avons vécu ce soir-là à Rabat. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever, inch'Allah ». Un message de fierté et de recueillement qui résonne bien au-delà des terrains.