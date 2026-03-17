Entretien avec le Patron de Lutte Tv : Lac Rose vs Talfa annoncé en exclusivité au Canada

La scène de la lutte sénégalaise s’internationalise davantage avec une nouvelle annonce qui fait déjà grand bruit. La structure Buzz Pro, en collaboration avec Eric Favre, prépare activement le Festival international de lutte sénégalaise prévu en juin 2026 au Canada. Alors que le choc entre Mbaye Gouy Gui et Coach Bakary avait déjà été officialisé, une nouvelle affiche inédite vient d’être révélée lors d’un entretien accordé à Dakaractu : le duel explosif entre Lac Rose et Talfa. Une confrontation inattendue qui suscite déjà de nombreuses réactions chez les amateurs, tant par le profil des lutteurs que par les enjeux sportifs qu’elle représente.



Au delà de cette exclusivité, les organisateurs annoncent une carte riche avec plusieurs autres combats, notamment Sock Bou Ndaw face à Pape Ndoye, ainsi que Goro Sock contre Sokh. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de promotion internationale de la lutte sénégalaise, après une première tournée déjà ficelée en France avec des affiches telles que Siteu vs Gris Bordeaux ou encore Ordinateur vs Ibou Ndiaye Obeuli. À travers ces événements, les promoteurs ambitionnent de valoriser la discipline tout en offrant un spectacle compétitif et structuré, dans le respect des normes organisationnelles et de l’éthique sportive.