Entretien avec le Patron de Lutte Tv : Lac Rose vs Talfa annoncé en exclusivité au Canada


Entretien avec le Patron de Lutte Tv : Lac Rose vs Talfa annoncé en exclusivité au Canada
La scène de la lutte sénégalaise s’internationalise davantage avec une nouvelle annonce qui fait déjà grand bruit. La structure Buzz Pro, en collaboration avec Eric Favre, prépare activement le Festival international de lutte sénégalaise prévu en juin 2026 au Canada. Alors que le choc entre Mbaye Gouy Gui et Coach Bakary avait déjà été officialisé, une nouvelle affiche inédite vient d’être révélée lors d’un entretien accordé à Dakaractu : le duel explosif entre Lac Rose et Talfa. Une confrontation inattendue qui suscite déjà de nombreuses réactions chez les amateurs, tant par le profil des lutteurs que par les enjeux sportifs qu’elle représente.
 
Au delà de cette exclusivité, les organisateurs annoncent une carte riche avec plusieurs autres combats, notamment Sock Bou Ndaw face à Pape Ndoye, ainsi que Goro Sock contre Sokh. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de promotion internationale de la lutte sénégalaise, après une première tournée déjà ficelée en France avec des affiches telles que Siteu vs Gris Bordeaux ou encore Ordinateur vs Ibou Ndiaye Obeuli. À travers ces événements, les promoteurs ambitionnent de valoriser la discipline tout en offrant un spectacle compétitif et structuré, dans le respect des normes organisationnelles et de l’éthique sportive.
Autres articles
Mardi 17 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Pendant qu’ils s’insultaient…la CAF sanctionnait » : chronique d’un fiasco au sommet du football sénégalais

« Pendant qu’ils s’insultaient…la CAF sanctionnait » : chronique d’un fiasco au sommet du football sénégalais - 17/03/2026

CAN 2025 / Coup de tonnerre — le Sénégal disqualifié et déclaré forfait, le Maroc sacré sur tapis vert …la CAF offre la CAN au Maroc

CAN 2025 / Coup de tonnerre — le Sénégal disqualifié et déclaré forfait, le Maroc sacré sur tapis vert …la CAF offre la CAN au Maroc - 17/03/2026

Téhéran confirme l’assassinat d'Ali Larijani et de son fils

Téhéran confirme l’assassinat d'Ali Larijani et de son fils - 17/03/2026

[ Reportage] Préparatifs de la Korité : Les tailleurs sous le signe de l’austérité

[ Reportage] Préparatifs de la Korité : Les tailleurs sous le signe de l’austérité - 17/03/2026

Trois militaires tués dans une explosion lors d’opérations antidrogue à la frontière gambienne

Trois militaires tués dans une explosion lors d’opérations antidrogue à la frontière gambienne - 17/03/2026

“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif

“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif - 17/03/2026

« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA »

« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA » - 17/03/2026

« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue

« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue - 17/03/2026

Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État

Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État - 17/03/2026

“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines...

“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines... - 17/03/2026

Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye »

Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye » - 16/03/2026

[🛑DIRECT] DECLARATION DE SERIGNE BASSIROU ABDOU KHADAR

[🛑DIRECT] DECLARATION DE SERIGNE BASSIROU ABDOU KHADAR - 16/03/2026

Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays »

Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays » - 16/03/2026

Pastef veut limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale…

Pastef veut limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale… - 16/03/2026

[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité

[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité - 16/03/2026

Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le...

Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le... - 16/03/2026

Fragilisée par la dette et une flotte réduite : Air Sénégal attend le soutien de l’État

Fragilisée par la dette et une flotte réduite : Air Sénégal attend le soutien de l’État - 16/03/2026

Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais »

Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais » - 16/03/2026

Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...”

Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...” - 16/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations - 16/03/2026

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum - 15/03/2026

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique - 15/03/2026

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir - 15/03/2026

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024 - 15/03/2026

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée - 15/03/2026

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police

Corniche-Ouest : un vendeur de brochettes de viande de chat interpellé par la Police - 14/03/2026

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye...

Décès d’un détenu à la MAC de Mbour : Des accusations de négligence après la mort de Fallou Ndiaye... - 14/03/2026

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest

TOUBA- Révolution chirurgicale / Dr Massamba Thioro Sall pour inscrire Fawzeini à la pointe de la chirurgie du rachis en Afrique de l'Ouest - 14/03/2026

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre

Lutte contre la criminalité financière: 730 millions CFA en billets noirs saisis par les Douanes du Centre - 13/03/2026

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton

Protocole d'accord non respecté, Conseil supérieur non convoqué : L'Intersyndicale des collectivités territoriales hausse le ton - 13/03/2026

RSS Syndication