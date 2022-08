Tournoi UFOA-A U15 : Le Sénégal conserve son titre, Souleymane Diop désigné meilleur joueur et meilleur buteur...

Pour le dernier acte du tournoi UFOA-A des moins de 15 ans, le Sénégal a remporté le trophée en s'imposant 3-0 contre le Liberia, ce dimanche.



Un large succès face au pays organisateur qui permet aux lionceaux de garder leur titre remporté lors de l'édition de 2021 en Guinée Bissau.



Un doublé de Yaya Diémé, désigné homme du match et un but de Naby Sy ont scellé le sort de la partie.



Au titre des récompenses individuelles les sénégalais n'ont rien laissé à leurs adversaires. En effet, Souleymane Diop a été désigné comme étant le meilleur joueur et meilleur buteur de l'édition 2022.



Toujours au sein de la sélection sénégalaise, Mohamed Diallo est lui le meilleur gardien du tournoi alors que Mody Sy rentre avec le trophée de meilleur jeune joueur.