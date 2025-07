Touba- Visite nocturne de Cheikh Diba. Qu’était-il venu dire au Khalife des Mourides ?

À peine deux jours après les propos incendiaires et polémiques du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l’Économie et des Finances, Cheikh Diba, s’est rendu en toute discrétion à Touba, où il a été reçu en audience nocturne par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Une visite à huis clos, non mentionnée sur les agendas officiels, qui alimente déjà , dans la cité ,. les spéculations sur son véritable objectif. Le moment et le contexte n’échappent à personne: dans le sillage d’une déclaration qui a secoué la scène politique, cette rencontre entre le pouvoir exécutif et l’autorité religieuse pourrait bien être chargée de symboles… voire de messages.



Mais que se sont-ils dits ? Silence total, pour lé moment ! Aucun communiqué, aucune fuite. Entre les murmures diplomatiques et les hypothèses médiatiques, l’opinion oscille entre interprétation apaisante et manœuvre stratégique.



Dans un pays où Touba n’est jamais loin des centres de décision, cette visite nocturne laisse planer une énigme. Clarification en coulisses ou opération de désamorçage politique ? Rien n’est confirmé, tout reste à deviner.