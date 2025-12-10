Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais »

Le député Abdou Mbow a adressé directement au ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, des questions qui constituent une critique grave et publique. Le parlementaire, lors du vote du budget du ministère de l’Intérieur, a dénoncé « une instrumentalisation politique » : « Vous n'êtes plus l'avocat du premier ministre. Mais de plus de 18 millions de Sénégalais maintenant », a indiqué le député rappelant à Bamba Cissé qu’il doit gérer son département comme un service de l'État au service de tous les citoyens, mais pas comme un outil au service de l'exécutif (le Premier ministre).



Par ailleurs, le député de Takku Wallu interpelle le ministre sur ce qui s’est passé à l'université, faisant ainsi référence à l’intervention des forces de l'ordre dans un campus, un lieu symbolique de la liberté d'expression et qui constitue fréquemment le théâtre de tensions. Également, les arrestations de Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall, n’ont pas été occultées par le parlementaire.



Abdou Mbow lance une alerte solennelle et accuse le ministre de l'Intérieur de « trahir sa mission en transformant la police en instrument de répression politique au service du Premier ministre, mais également de jouer avec les libertés. »