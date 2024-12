Touba Toul : "Nous allons travailler à une mutation prochaine de l'Agence de Développement Local...Le quartier et le village doivent devenir les premiers espaces de gouvernance" (Moussa B. Fofana, ministre).

La première édition des journées du développement local s'est ouverte ce vendredi dans la commune de Touba Toul (région de Thiès). La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana.

À cette occasion, la tutelle a annoncé des mesures phares allant dans le sens de mieux appréhender les interventions au niveau local. "Pour réussir la mise en place des pôles, la gouvernance de poximité est effectivement un cadre privilgié. En intégrant les voix des citoyens, on peut s'assurer que les pôles économiques répondent réellement aux attentes et aux besoins des communautés. Le projet de l'État de mettre en place des administrateurs de quartier chargés d'administrer des cadres de concertation terrtitoriaux, aura entre autres missions d'établir une relation constructive entre les autorités et les habitants du quartier en facilitant la communication entre ces deux entités, de participer à l'élaboration des projets concernant le projet et suivre la mise en ouevre[...]. Il est essentiel que l'Agence de Développement Local continue d'accompagner le développement éconmique de nos commuanutés. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en raison de notre engagement envers une gouvernance de proximité à tous les niveaux, nous allons travailler à une mutation prochaine de l'Agence de Développement Local. Cette transformation vise à recentrer nos efforts sur le développement communautaire en intégrant des éco-quartiers et des éco-villages, en d'autres termes dans le cadre de la transformation systémique le quartier et le village doivent devenir les premiers espaces de gouvernance", a-t-il informé.



Initiée par l'Agence de Développement Local, en partenraiat avec la commune de Touba Toul, la 1ère édition des journées du développement local constitue une " initiative qui tient un rôle central dans la ligne de politique sectorielle du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. "Pour cette 1ère édition, je tiens à souligner du thème choisi "Gouvernance de proximité et stratégies de développement économique des collectivités territoriales dans les pôles territoires. Ce thème nous rappelle que le développement ne se limite pas à des chiffres ou des indicateurs, mais qu'il doit être concu avec et pour les acteurs territoriaux, mais aussi avec tous les citoyens", a déclaré M. Fofana. " Il est crucial de respecter et de prendre en compte leurs aspirations et des besoins fondamentaux. Je me réjouis sur le choix porté sur la commune de Touba Toul qui accueille ces journées de développement local avec un enthousiasme et une dynamique remarquables", a-t-il ajouté.