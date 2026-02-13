Décarbonation - De 7 % à 45 % en 5 ans : Air France accélère sa mutation écologique


Décarbonation - De 7 % à 45 % en 5 ans : Air France accélère sa mutation écologique

Face aux enjeux climatiques et aux interrogations croissantes sur l’empreinte carbone du secteur aérien, Air France place l’environnement au cœur de ses priorités stratégiques. Anne Rigail, Directrice Générale de la compagnie, a présenté ce vendredi, lors de l’inauguration de sa nouvelle agence à Dakar, un plan d’action articulé autour de plusieurs leviers majeurs.

 

Le premier axe de cette stratégie repose sur le renouvellement accéléré de la flotte. « Chaque avion de nouvelle génération, c’est 20 à 25 % de CO2 en moins en termes d’émissions par passager-kilomètre », souligne Anne Rigail. Les chiffres témoignent de cette transformation rapide. Avant la pandémie de Covid-19, seulement 7 % des appareils étaient de nouvelle génération. Aujourd’hui, ce taux atteint 45 %, avec l’objectif ambitieux de dépasser 70 % d’ici 2030. Cet investissement massif représente un pari audacieux, d’autant plus que la crise sanitaire a lourdement impacté les finances de la compagnie. « L’endettement était fort à ce moment-là, dont on sort progressivement », reconnaît la dirigeante, qui assume néanmoins ce choix stratégique comme le moyen le plus rapide de réduire les émissions.

 

Conformément aux réglementations environnementales européennes, Air France intègre désormais 2 % de carburant d’aviation durable (SAF) sur tous les vols au départ de l’Europe. La compagnie va plus loin en proposant à ses clients un achat volontaire de SAF via son application mobile, permettant à chacun de contribuer davantage à la décarbonation de son voyage.

 

L’innovation passe également par les pratiques opérationnelles. Les pilotes d’Air France développent des techniques d'éco pilotage qui visent à réduire de 4 à 5 % les émissions d’ici 2030. Roulage sur un seul moteur, optimisation de la montée au décollage, calculs sophistiqués de trajectoire de vol pour minimiser la consommation : autant de gestes qui, cumulés, font la différence. « C’est un peu ce qu’on fait quand on conduit si on veut minimiser au maximum sa consommation », illustre Anne Rigail qui, dans la foulée, rappelle que ces pratiques sont désormais quotidiennes pour les équipages.

 

La compagnie franchit également un cap technologique en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour optimiser ses trajectoires de vol et réduire son empreinte environnementale. Cette approche innovante permet même de s’attaquer à un problème moins connu : les traînées de condensation, qui ont un effet réchauffant sur le climat à certaines heures de la journée. Air France repense parallèlement, l’ensemble du parcours de ses passagers. Grâce à la gare TGV intégrée à l’aéroport Charles de Gaulle, la compagnie développe activement la combinabilité avion-train pour les trajets en amont et en aval des vols long-courriers. Cette stratégie concerne particulièrement les passagers africains, notamment sénégalais, qui se rendent dans les villes françaises comme Strasbourg, Bruxelles ou Lille. « On a 10 trains par jour sur Charles de Gaulle et ça marche bien », se réjouit Anne Rigail. Sur certaines liaisons comme Strasbourg-Charles de Gaulle, l’avion a même totalement disparu au profit du train. Les agences de voyage peuvent désormais proposer des billets combinant Dakar-Bruxelles ou Dakar-Lille et intégrant avion et train, avec un enregistrement de bout en bout et des tarifs adaptés.

 

Cette politique environnementale globale s’applique à l’ensemble du réseau, y compris sur les lignes africaines et vers Dakar en particulier. L’inauguration de nouveaux locaux au Sénégal témoigne d’ailleurs de la volonté d’Air France de renforcer sa présence commerciale tout en portant ses valeurs environnementales. « C’est un signe de confiance dans l’avenir », conclut Anne Rigail, qui voit dans ces investissements la preuve de l’engagement durable de la compagnie auprès de sa clientèle sénégalaise, « pour être là quand ça va bien comme quand il y a un problème ». Avec ce plan d’action multidimensionnel, Air France entend démontrer qu’aviation et responsabilité environnementale peuvent se conjuguer, à condition d’investir massivement et d’innover sur tous les fronts.

Autres articles
Vendredi 13 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Forum sur l'industrialisation de Thiès :

Forum sur l'industrialisation de Thiès : "Si à Thiès, nous transformons seulement la moitié du gaz et du pétrole, nous créons 136 mille emplois" (Alioune Sarr) - 13/02/2026

Accès à l’électricité : Ndiougouye Diacksao (Bambilor) bénéficie du programme PADES financé par la Banque mondiale

Accès à l’électricité : Ndiougouye Diacksao (Bambilor) bénéficie du programme PADES financé par la Banque mondiale - 13/02/2026

« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable » — Cheikh Issa Sall, maire de Mbour.

« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable » — Cheikh Issa Sall, maire de Mbour. - 12/02/2026

Lutte contre le pillage des ressources naturelles : la Gendarmerie nationale dévoile son bilan 2025

Lutte contre le pillage des ressources naturelles : la Gendarmerie nationale dévoile son bilan 2025 - 12/02/2026

Perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar : une conduite endommagée à Thiaroye

Perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar : une conduite endommagée à Thiaroye - 12/02/2026

Affaire Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng et Pape Cheikh Diallo : De nouvelles arrestations attendues

Affaire Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng et Pape Cheikh Diallo : De nouvelles arrestations attendues - 12/02/2026

CROUS de Ziguinchor: Le restaurant fermé jusqu’à nouvel ordre

CROUS de Ziguinchor: Le restaurant fermé jusqu’à nouvel ordre - 12/02/2026

Violences à l’UCAD : Les étudiants interpellés progressivement libérés

Violences à l’UCAD : Les étudiants interpellés progressivement libérés - 11/02/2026

Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : « La montagne accouchera d’une souris » (Avocats)

Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : « La montagne accouchera d’une souris » (Avocats) - 11/02/2026

[DIRECT🛑] Situation de Farba Ngom : les avocats du maire face à presse

[DIRECT🛑] Situation de Farba Ngom : les avocats du maire face à presse - 11/02/2026

Méouane - Forum de dialogue

Méouane - Forum de dialogue "entreprise-territoires" : Instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les populations et les Ics... - 11/02/2026

TOUBA – Trois diplomates européennes en visite dans la cité religieuse

TOUBA – Trois diplomates européennes en visite dans la cité religieuse - 11/02/2026

UCAD : Scène de désolation au campus, au lendemain du décès d' Abdoulaye Ba

UCAD : Scène de désolation au campus, au lendemain du décès d' Abdoulaye Ba - 10/02/2026

Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow met Ousmane Sonko face à ses promesses

Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow met Ousmane Sonko face à ses promesses - 10/02/2026

[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce…

[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce… - 10/02/2026

Pensions impayées : Les militaires invalides menacent de descendre dans la rue

Pensions impayées : Les militaires invalides menacent de descendre dans la rue - 10/02/2026

Dya : le maire Tamsir Guèye procède à l'inauguration du logement de la sage-femme et à la réception d’une ambulance médicalisée

Dya : le maire Tamsir Guèye procède à l'inauguration du logement de la sage-femme et à la réception d’une ambulance médicalisée - 10/02/2026

FDR : « Le gouvernement a plongé l’économie dans un gouffre sans fond »

FDR : « Le gouvernement a plongé l’économie dans un gouffre sans fond » - 10/02/2026

[🛑 DIRECT] Violences à l’UCAD: Le FDR prend la parole face à la presse

[🛑 DIRECT] Violences à l’UCAD: Le FDR prend la parole face à la presse - 10/02/2026

23e Congrès de l’AAEA : l’Afrique fonce sur la voie des solutions durables

23e Congrès de l’AAEA : l’Afrique fonce sur la voie des solutions durables - 10/02/2026

Affaire Farba Ngom : Le comité de résistance populaire crie à l’injustice et annonce une marche prévue le 14 février prochain

Affaire Farba Ngom : Le comité de résistance populaire crie à l’injustice et annonce une marche prévue le 14 février prochain - 10/02/2026

TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest

TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest - 09/02/2026

Tensions à l'UCAD: le mouvement

Tensions à l'UCAD: le mouvement " Y'en a marre" exige la libération immédiate des étudiants et le retrait des FDS du campus social - 09/02/2026

UCAD : après l’entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes

UCAD : après l’entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes - 09/02/2026

Perturbation sur l’autoroute à péage : un bus en feu provoque un embouteillage monstre sur l’axe AIBD-Dakar

Perturbation sur l’autoroute à péage : un bus en feu provoque un embouteillage monstre sur l’axe AIBD-Dakar - 09/02/2026

TOUBA- L’université Cheikh Ahmadoul Khadim explore les Hadith en partenariat avec une université marocaine

TOUBA- L’université Cheikh Ahmadoul Khadim explore les Hadith en partenariat avec une université marocaine - 08/02/2026

Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations

Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations " Dello Njukkal ": Les précieux conseils du Général Mbaye Cissé aux invalides et blessés de guerre - 07/02/2026

Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants :

Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants : " Cessez les querelles et travaillez!" - 06/02/2026

FMI: « Ndiaye-Kessler », un rapport qui alerte sur la situation critique de la crise de la dette au Sénégal

FMI: « Ndiaye-Kessler », un rapport qui alerte sur la situation critique de la crise de la dette au Sénégal - 06/02/2026

Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération

Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération - 06/02/2026

RSS Syndication