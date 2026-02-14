Levée du corps à Fann : le journaliste Georges Déthié Diop retourne auprès des siens à Ndiaganiao

Le journaliste Georges Déthié Diop a rendu l’âme, laissant derrière lui un vide immense dans le monde de la presse sénégalaise. La levée du corps a eu lieu ce matin à la morgue de l’hôpital de Fann, en présence de nombreux proches, collègues et personnalités politiques.



La cérémonie a rassemblé des représentants du pouvoir et de l’opposition, témoignant de l’impact de la disparition du journaliste Georges Déthié Diop sur la scène médiatique et politique sénégalaise. Le Président directeur général du groupe Futurs Médias, Youssou Ndour, était également présent, ainsi que des représentants de familles religieuses, musulmans et chrétiens.

Tous ont rendu hommage à un homme décrit comme dynamique, responsable, professionnel et sociable. Souleymane Niang, directeur de l’information du Groupe Futurs Médias, a souligné que Georges Déthié Diop était un travailleur très professionnel, ajoutant que « la presse sénégalaise a perdu un journaliste de valeur ».



Les membres de sa famille ont également témoigné de sa gentillesse et de son soutien envers les siens. « Il était un soutien de famille, il soutenait la famille », a déclaré un proche. Georges Déthié Diop sera enterré ce même jour à 15h, dans son village natal de Ndiaganiao. Sa disparition laisse un vide dans le cœur de ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui.