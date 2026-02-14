Guy Marius Sagna au procureur de la république : « Il ne doit pas insulter notre intelligence »

Le député Guy Marius Sagna s’est prononcé suite au communiqué du procureur de la République sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ.« Le procureur de la République ne doit pas insulter notre intelligence », a-t-il lancé, avant d’ajouter que « la victime Abdoulaye Bâ n’a pas exercé sur elle-même des violences. »







Tout en réclamant la libération immédiate des trois étudiants détenus Bathie Fall, Demba Ka et Waly Faye dans un « souci d’apaisement de l’espace universitaire », Guy Marius Sagna a manifesté son exigence de justice pour Abdoulaye Bâ et pour les martyrs ! »

