Lutte contre le pillage des ressources naturelles : la Gendarmerie nationale dévoile son bilan 2025

La protection de l’environnement s’impose désormais comme un axe stratégique majeur de l’action de la Gendarmerie nationale. En 2025, les unités spécialisées ont intensifié leur lutte contre les atteintes graves aux ressources naturelles, notamment le trafic de bois et l’exploitation illégale du sable marin. Les données opérationnelles révèlent une forte concentration de ces infractions dans les zones Est et Sud du pays, confirmant la vulnérabilité de ces espaces face aux réseaux criminels organisés et la nécessité d’une réponse sécuritaire renforcée.







Selon le bilan établi, 2 158 planches de bois issues de coupes illégales ont été interceptées, dont 89 % dans la zone Sud, principalement dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. La zone Est, notamment Kédougou, concentre à elle seule près de 11 % des saisies. Parallèlement, la Gendarmerie nationale a durci ses actions contre l’exploitation clandestine du sable marin, avec 11 cas constatés et 21 individus interpellés, notamment dans la région de Dakar. Ces opérations traduisent l’engagement ferme des forces de sécurité à endiguer des pratiques destructrices aux conséquences environnementales et économiques lourdes.







Au delà de la répression, la Gendarmerie nationale joue un rôle clé dans le suivi environnemental et la sécurisation des zones sensibles. En 2025, elle a activement contribué au contrôle des zones industrielles et des installations offshore, dont l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement Léopold Sédar Senghor sur le champ pétrolier de Sangomar.

