Accès à l’électricité : Ndiougouye Diacksao (Bambilor) bénéficie du programme PADES financé par la Banque mondiale

Le village de Ndiougouye Diacksao Commune de Bambilor, vient de franchir un cap historique. La mise en service du réseau électrique marque une avancée majeure pour l’accès à l’électricité, un enjeu stratégique pour le développement économique, social et territorial du Sénégal. Selon Papa Toby Gaye, Directeur général de la Senelec, cette initiative s’inscrit dans le programme PADES financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars, confirmant que « l’électricité est le moteur de nos ambitions » et un levier de transformation structurelle pour le pays.







L’électricité ne se limite pas à éclairer les foyers, elle change la vie des habitants, en particulier des femmes. Elle améliore la sécurité, les conditions de santé, soutient l’éducation et ouvre de nouvelles opportunités économiques. Comme le souligne M. Ousmane Diagana, Vice Président de la Banque mondiale, « l’électricité, c’est la santé, l’éducation, l’emploi, le bonheur », et elle doit désormais être considérée comme un droit fondamental pour tous les Sénégalais.







Le gouvernement sénégalais fixe des objectifs ambitieux, électrifier 1 010 localités et connecter 200 000 ménages supplémentaires d’ici 2027. Cette dynamique traduit une volonté politique forte de réduire les inégalités territoriales et de garantir un accès équitable aux services essentiels. La Banque mondiale et Senelec, aux côtés des autorités locales, s’impliquent activement pour transformer ces ambitions en résultats concrets, visibles et durables.







Pour le Préfet de Rufisque, Maguette Diouck, cette mise en service constitue un levier de progrès et de cohésion sociale pour les populations. Elle illustre que l’accès à l’électricité est bien plus qu’une infrastructure, c’est un moteur de développement, d’inclusion et d’émancipation pour les citoyens.

