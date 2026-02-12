Perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar : une conduite endommagée à Thiaroye



En attendant la remise en service de la conduite, un dispositif de camions-citernes a été déployé pour ravitailler les zones les plus touchées par la panne. SEN’EAU invite par ailleurs les usagers à faire preuve de patience et à adopter des mesures d’économie d’eau durant cette période de perturbation.



Les zones impactées sont :



Dakar Ville



Les HLM 1 à 6, Niarry Tally, Bene Tally, Grand Dakar, Point E, Zone B, Zone A ,Amitié2, Ouagou Niayes, Hlm Fass, Colobane, Médina



Dakar Banlieue



Darou Khoudoss,Rue 10, Lansar Pikine, Tally bou bess, Tally bou Makk, Hlm las palmas, Canada, Gueule tapée, Mbode, Doro Aw, Medinatoul mounawara, Medina Gounass, Bagdad, Cheikh Wade, Fith Mith, Darou Salam, HLM Paris, Touba Pikine, Secteur LMN, Niety Mbar, Marché bou bess.

L’opérateur chargé de la distribution de l’eau assure que ses équipes techniques sont déjà mobilisées sur le terrain pour effectuer les travaux de réparation. L’objectif est de rétablir l’approvisionnement dans les meilleurs délais, afin de limiter l’impact sur les populations.