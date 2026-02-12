Perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar : une conduite endommagée à Thiaroye

Les habitants de Dakar et de sa banlieue font face depuis plusieurs heures à d’importantes perturbations dans la distribution de l’eau potable. Selon un communiqué de la société SEN’EAU, ces désagréments sont causés par la casse d’une grosse conduite de transport à hauteur de Thiaroye, un point stratégique du réseau hydraulique de la capitale.
L’opérateur chargé de la distribution de l’eau assure que ses équipes techniques sont déjà mobilisées sur le terrain pour effectuer les travaux de réparation. L’objectif est de rétablir l’approvisionnement dans les meilleurs délais, afin de limiter l’impact sur les populations.
En attendant la remise en service de la conduite, un dispositif de camions-citernes a été déployé pour ravitailler les zones les plus touchées par la panne. SEN’EAU invite par ailleurs les usagers à faire preuve de patience et à adopter des mesures d’économie d’eau durant cette période de perturbation.
Les zones impactées sont :
Dakar Ville
Les HLM 1 à 6, Niarry Tally, Bene Tally, Grand Dakar, Point E, Zone B, Zone A ,Amitié2, Ouagou Niayes, Hlm Fass, Colobane, Médina
Dakar Banlieue
Darou Khoudoss,Rue 10, Lansar Pikine, Tally bou bess, Tally bou Makk, Hlm las palmas, Canada, Gueule tapée, Mbode, Doro Aw, Medinatoul mounawara, Medina Gounass, Bagdad, Cheikh Wade, Fith Mith, Darou Salam, HLM Paris, Touba Pikine, Secteur LMN, Niety Mbar, Marché bou bess.
