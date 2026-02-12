« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable » — Cheikh Issa Sall, maire de Mbour.


« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable » — Cheikh Issa Sall, maire de Mbour.
À l’occasion de la célébration du centenaire de la commune de Mbour, le maire Cheikh Issa Sall a livré un discours à forte portée historique, politique et économique, traçant les grandes lignes de la vision qu’il souhaite imprimer à la ville pour son deuxième siècle d’existence.
 
Devant les autorités administratives, les députés, les maires, les chefs coutumiers et religieux, les partenaires au développement, la société civile ainsi que les Mbourois de la diaspora, l’édile a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs de la commune. Il a rappelé que Mbour, originellement structurée autour du quartier Escale, est le fruit d’un regroupement historique exceptionnel de communautés et de figures spirituelles, intellectuelles et sociales venues de toutes les régions et sensibilités du Sénégal.
 
Pour le maire, l’installation des grandes figures pré-indépendance à Mbour ne relevait pas d’une simple quête d’opportunités économiques, mais d’une véritable résistance culturelle et identitaire face à l’assimilation coloniale. « Ces hommes et ces femmes ont forgé l’âme de Mbour et tracé, avec lucidité et courage, le destin de notre cité », a-t-il souligné.
 
S’inscrivant dans la perspective du nouveau centenaire, Cheikh Issa Sall a insisté sur la nécessité de transformer l’héritage en levier de développement. « Célébrer cent ans, ce n’est pas seulement honorer les archives. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à nos devanciers, c’est de sceller un pacte avec les générations futures », a-t-il déclaré.
 
Dans un ton résolument tourné vers l’action, le maire a appelé à faire de 2026 l’année de la Grande Transformation Urbaine de Mbour. Il a annoncé sa volonté d’engager la commune sur la voie d’une Smart City, avec des priorités claires : modernisation de l’assainissement, éclairage solaire, digitalisation des services municipaux, renforcement du plateau médical et densification des réseaux.
 
Autre axe majeur du discours : la préservation du littoral. Conscient des menaces liées à l’érosion côtière, Cheikh Issa Sall a lancé un plaidoyer pour la mobilisation de financements internationaux. « Notre façade maritime est un patrimoine stratégique. L’économie bleue doit passer de l’artisanat à l’industrie, tout en protégeant l’écosystème ainsi que les acteurs de la pêche et du tourisme », a-t-il martelé.
 
Le maire s’est également adressé directement à la jeunesse de Mbour, qu’il considère comme le moteur du second siècle de la commune. Il a annoncé la mise en place de forums d’entrepreneuriat et la création d’un Pôle de Compétences du Centenaire, destiné à former les jeunes aux métiers de demain et à faire de Mbour un véritable pôle d’opportunités.
 
Enfin, Cheikh Issa Sall a lancé un appel au secteur privé — industriels, hôteliers, armateurs et commerçants — afin qu’ils s’engagent pleinement dans cette dynamique. « Investir dans le centenaire, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement dans l’image de marque et l’attractivité de Mbour », a-t-il souligné.
 
En conclusion, le maire a résumé sa vision dans une formule forte qui a marqué les esprits :
« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable. »
 
Un message clair pour inscrire Mbour sur la voie d’un développement structurant, à la hauteur de son histoire et de ses ambitions.
Autres articles
Jeudi 12 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Lutte contre le pillage des ressources naturelles : la Gendarmerie nationale dévoile son bilan 2025

Lutte contre le pillage des ressources naturelles : la Gendarmerie nationale dévoile son bilan 2025 - 12/02/2026

Perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar : une conduite endommagée à Thiaroye

Perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar : une conduite endommagée à Thiaroye - 12/02/2026

Affaire Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng et Pape Cheikh Diallo : De nouvelles arrestations attendues

Affaire Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng et Pape Cheikh Diallo : De nouvelles arrestations attendues - 12/02/2026

CROUS de Ziguinchor: Le restaurant fermé jusqu’à nouvel ordre

CROUS de Ziguinchor: Le restaurant fermé jusqu’à nouvel ordre - 12/02/2026

Violences à l’UCAD : Les étudiants interpellés progressivement libérés

Violences à l’UCAD : Les étudiants interpellés progressivement libérés - 11/02/2026

Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : « La montagne accouchera d’une souris » (Avocats)

Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : « La montagne accouchera d’une souris » (Avocats) - 11/02/2026

[DIRECT🛑] Situation de Farba Ngom : les avocats du maire face à presse

[DIRECT🛑] Situation de Farba Ngom : les avocats du maire face à presse - 11/02/2026

Méouane - Forum de dialogue

Méouane - Forum de dialogue "entreprise-territoires" : Instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les populations et les Ics... - 11/02/2026

TOUBA – Trois diplomates européennes en visite dans la cité religieuse

TOUBA – Trois diplomates européennes en visite dans la cité religieuse - 11/02/2026

UCAD : Scène de désolation au campus, au lendemain du décès d' Abdoulaye Ba

UCAD : Scène de désolation au campus, au lendemain du décès d' Abdoulaye Ba - 10/02/2026

Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow met Ousmane Sonko face à ses promesses

Criminalisation de l’homosexualité : Abdou Mbow met Ousmane Sonko face à ses promesses - 10/02/2026

[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce…

[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce… - 10/02/2026

Pensions impayées : Les militaires invalides menacent de descendre dans la rue

Pensions impayées : Les militaires invalides menacent de descendre dans la rue - 10/02/2026

Dya : le maire Tamsir Guèye procède à l'inauguration du logement de la sage-femme et à la réception d’une ambulance médicalisée

Dya : le maire Tamsir Guèye procède à l'inauguration du logement de la sage-femme et à la réception d’une ambulance médicalisée - 10/02/2026

FDR : « Le gouvernement a plongé l’économie dans un gouffre sans fond »

FDR : « Le gouvernement a plongé l’économie dans un gouffre sans fond » - 10/02/2026

[🛑 DIRECT] Violences à l’UCAD: Le FDR prend la parole face à la presse

[🛑 DIRECT] Violences à l’UCAD: Le FDR prend la parole face à la presse - 10/02/2026

23e Congrès de l’AAEA : l’Afrique fonce sur la voie des solutions durables

23e Congrès de l’AAEA : l’Afrique fonce sur la voie des solutions durables - 10/02/2026

Affaire Farba Ngom : Le comité de résistance populaire crie à l’injustice et annonce une marche prévue le 14 février prochain

Affaire Farba Ngom : Le comité de résistance populaire crie à l’injustice et annonce une marche prévue le 14 février prochain - 10/02/2026

TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest

TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest - 09/02/2026

Tensions à l'UCAD: le mouvement

Tensions à l'UCAD: le mouvement " Y'en a marre" exige la libération immédiate des étudiants et le retrait des FDS du campus social - 09/02/2026

UCAD : après l’entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes

UCAD : après l’entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes - 09/02/2026

Perturbation sur l’autoroute à péage : un bus en feu provoque un embouteillage monstre sur l’axe AIBD-Dakar

Perturbation sur l’autoroute à péage : un bus en feu provoque un embouteillage monstre sur l’axe AIBD-Dakar - 09/02/2026

TOUBA- L’université Cheikh Ahmadoul Khadim explore les Hadith en partenariat avec une université marocaine

TOUBA- L’université Cheikh Ahmadoul Khadim explore les Hadith en partenariat avec une université marocaine - 08/02/2026

Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations

Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations " Dello Njukkal ": Les précieux conseils du Général Mbaye Cissé aux invalides et blessés de guerre - 07/02/2026

Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants :

Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants : " Cessez les querelles et travaillez!" - 06/02/2026

FMI: « Ndiaye-Kessler », un rapport qui alerte sur la situation critique de la crise de la dette au Sénégal

FMI: « Ndiaye-Kessler », un rapport qui alerte sur la situation critique de la crise de la dette au Sénégal - 06/02/2026

Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération

Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération - 06/02/2026

Cité Gendarmerie de Jaxaay : De nouvelles infrastructures sociales mises au service des familles de gendarmes

Cité Gendarmerie de Jaxaay : De nouvelles infrastructures sociales mises au service des familles de gendarmes - 05/02/2026

Magal Darou 2026- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye a rendu un vibrant hommage à Serigne Sidy Mokhtar

Magal Darou 2026- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye a rendu un vibrant hommage à Serigne Sidy Mokhtar - 05/02/2026

Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État

Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État - 05/02/2026

RSS Syndication