« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable » — Cheikh Issa Sall, maire de Mbour.

À l’occasion de la célébration du centenaire de la commune de Mbour, le maire Cheikh Issa Sall a livré un discours à forte portée historique, politique et économique, traçant les grandes lignes de la vision qu’il souhaite imprimer à la ville pour son deuxième siècle d’existence.



Devant les autorités administratives, les députés, les maires, les chefs coutumiers et religieux, les partenaires au développement, la société civile ainsi que les Mbourois de la diaspora, l’édile a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs de la commune. Il a rappelé que Mbour, originellement structurée autour du quartier Escale, est le fruit d’un regroupement historique exceptionnel de communautés et de figures spirituelles, intellectuelles et sociales venues de toutes les régions et sensibilités du Sénégal.



Pour le maire, l’installation des grandes figures pré-indépendance à Mbour ne relevait pas d’une simple quête d’opportunités économiques, mais d’une véritable résistance culturelle et identitaire face à l’assimilation coloniale. « Ces hommes et ces femmes ont forgé l’âme de Mbour et tracé, avec lucidité et courage, le destin de notre cité », a-t-il souligné.



S’inscrivant dans la perspective du nouveau centenaire, Cheikh Issa Sall a insisté sur la nécessité de transformer l’héritage en levier de développement. « Célébrer cent ans, ce n’est pas seulement honorer les archives. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à nos devanciers, c’est de sceller un pacte avec les générations futures », a-t-il déclaré.



Dans un ton résolument tourné vers l’action, le maire a appelé à faire de 2026 l’année de la Grande Transformation Urbaine de Mbour. Il a annoncé sa volonté d’engager la commune sur la voie d’une Smart City, avec des priorités claires : modernisation de l’assainissement, éclairage solaire, digitalisation des services municipaux, renforcement du plateau médical et densification des réseaux.



Autre axe majeur du discours : la préservation du littoral. Conscient des menaces liées à l’érosion côtière, Cheikh Issa Sall a lancé un plaidoyer pour la mobilisation de financements internationaux. « Notre façade maritime est un patrimoine stratégique. L’économie bleue doit passer de l’artisanat à l’industrie, tout en protégeant l’écosystème ainsi que les acteurs de la pêche et du tourisme », a-t-il martelé.



Le maire s’est également adressé directement à la jeunesse de Mbour, qu’il considère comme le moteur du second siècle de la commune. Il a annoncé la mise en place de forums d’entrepreneuriat et la création d’un Pôle de Compétences du Centenaire, destiné à former les jeunes aux métiers de demain et à faire de Mbour un véritable pôle d’opportunités.



Enfin, Cheikh Issa Sall a lancé un appel au secteur privé — industriels, hôteliers, armateurs et commerçants — afin qu’ils s’engagent pleinement dans cette dynamique. « Investir dans le centenaire, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement dans l’image de marque et l’attractivité de Mbour », a-t-il souligné.



En conclusion, le maire a résumé sa vision dans une formule forte qui a marqué les esprits :

« Le décret de 1926 nous a donné une existence légale ; notre détermination de 2026 doit nous conférer une puissance économique durable. »



Un message clair pour inscrire Mbour sur la voie d’un développement structurant, à la hauteur de son histoire et de ses ambitions.