Forum sur l'industrialisation de Thiès : "Si à Thiès, nous transformons seulement la moitié du gaz et du pétrole, nous créons 136 mille emplois" (Alioune Sarr)


"Nous visons le prochain pôle pétrochimique du Sénégal. Nous voulons qu'il soit ici à Thiès parce que Thiès c'est la ville minière : 100 millions de tonnes de basalte, Thiès c'est 50 millions de tonnes d’attapulgite, Thiès c'est le pétrole de Cayar, etc...", a déclaré hier le maire de la commune de Notto Diobasse, à l'occasion du forum organisé par l'Association de la presse locale de Thiès.
 
Poursuivant, Alioune Sarr a ajouté : "Monsieur le directeur de l'Aprosi, soyez notre interprète auprès du gouvernement, pour que le pôle pétrochimique qui va transformer la moitié des réserves[...] en gaz et en pétrole, soit fait ici à Thiès[...] Le business plan de ces programmes que nous avons étudiés avec des experts, nous a montré que le gaz du Sénégal en réserves, est estimé à 1.000 milliards de m³, le pétrole en réserves, est estimé à 1 milliard de baril. Si à Thiès nous transformons seulement la moitié du gaz et du pétrole, nous créons 136 mille emplois", a-t-il renchéri tout en insistant sur le partenariat entre l'État, les collectivités locales, la population et le secteur privé national et international pour créer ce pôle de la pétrochimie.
 
À rappeler que la présidente de l'Association de la presse locale de Thiès, Khady Youm, a insisté dans son discours sur l'engagement des professionnels des médias à participer "au développement de leur nation à travers ces fora et autres organisations qui mettent en lumière les potentiels réels de notre région..." 
 
Le thème du forum portait sur "l'industrialisation de Thiès, levier de développement : l'exemple de Notto Diobasse Smart City". 
Vendredi 13 Février 2026
Moussa Fall



