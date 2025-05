Touba : Le PDG de TIENS DS-COM, Evrard Sossoukpè, reçu par le Khalife général des Mourides

De retour des réunions de printemps de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International tenues à Washington, M. Evrard Sossoukpè, président-directeur général de TIENS DS-COM et chargé des relations internationales de la multinationale TIENS pour l’Afrique, a choisi de se rendre à Touba pour placer ses projets sous le sceau du spirituel. Le 8 mai 2025, il a été reçu en audience privée par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en présence de quelques membres de la délégation de TIENS DS-COM.



Cette rencontre, discrète mais hautement symbolique, constitue un moment clé dans la stratégie du groupe TIENS au Sénégal. M. Sossoukpè a présenté au Khalife la vision panafricaine portée par TIENS à travers Destination Succès : une vision tournée vers la santé, le bien-être, l’éducation et la libre entreprise, avec l’ambition affirmée de faire du Sénégal une plateforme centrale du développement entrepreneurial africain. Dans cette dynamique, deux grands centres, futurs sièges régionaux, sont actuellement en construction à Dakar. Le président Sossoukpè a aussi annoncé l’organisation prochaine du Salon International de la Libre Entreprise, un événement d’envergure mondiale qui se tiendra dans la capitale. Ce salon réunira des experts, des scientifiques, des partenaires internationaux et les autorités sénégalaises autour du thème : « La libre entreprise au cœur de la problématique de l’emploi, du bien-être et de la paix sociale ». S’agissant de l’implantation territoriale, M. Sossoukpè a précisé que TIENS DS-COM adopte une approche progressive : après Dakar, Touba accueillera les prochaines actions du groupe, avant un déploiement élargi dans le reste du pays. Cette stratégie de maillage vise un ancrage solide et structuré à l’échelle nationale.



Il ne s’agit pas d’un premier contact entre Destination Succès et la ville sainte. En effet, durant le mois béni du Ramadan, plus de 150 membres de TIENS DS-COM s’étaient rendus à la Grande Mosquée de Touba pour un moment de recueillement, dans un esprit de profond respect à l’égard des valeurs religieuses et culturelles de la cité.



Touché par cette démarche, le khalife général des Mourides a salué la vision portée par le groupe TIENS. Il a particulièrement apprécié la convergence entre les objectifs de l’entreprise et les priorités de la communauté mouride telles que l’autonomisation des jeunes, l’accès à une santé de qualité et la création d’emplois durables. Il a ainsi accordé sa bénédiction à M. Sossoukpè et à l’ensemble du projet TIENS DS-COM pour leur engagement en faveur de l’Afrique, du Sénégal et de Touba en particulier.



Dans le cadre de sa politique de promotion de l’éducation, TIENS s’apprête à offrir 200 bourses d’études à destination d’étudiants africains, qui pourront ainsi intégrer l’université Tianyuan, établissement du groupe situé à Tianjin, en Chine. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération durable et équitable.



Au cours de l’audience, M. Sossoukpè a mis en lumière les différents domaines d’intervention du groupe TIENS, en soulignant particulièrement son engagement dans le domaine de l’éducation. Une vision qui rejoint celle du khalife, notamment à travers le projet de l’université Cheikh Ahmadou Bamba, récemment visitée. Il a été évoqué la possibilité que cette institution bénéficie, à terme, de ce programme de bourses, qui constituerait un modèle inspirant de coopération sud-sud et un puissant levier de développement du capital humain.



À travers cette visite officielle marquée par le respect, la foi et la vision, TIENS DS-COM confirme sa volonté d’accompagner une Afrique nouvelle, ancrée dans ses valeurs et tournée vers un avenir de prospérité où l’entreprise, l’éducation et la spiritualité œuvrent en synergie.