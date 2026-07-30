Touba : Accusé d’avoir abusé d’une enfant de neuf ans, il change totalement de version au procès mais écope de dix ans de réclusion

Poursuivi pour pédophilie sur une enfant âgée de moins de treize ans, Cheikhouna Thiam a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la Chambre criminelle de Diourbel. Selon L’Observateur, l’accusé avait reconnu à plusieurs reprises avoir abusé de la fillette avant de revenir sur ses déclarations pendant son procès.


Touba : Accusé d’avoir abusé d’une enfant de neuf ans, il change totalement de version au procès mais écope de dix ans de réclusion
Les faits dénoncés par la famille de l’enfant
 
L’affaire remonte au 5 novembre 2022, dans le quartier de Touba Darou Miname.
 
Selon le récit publié par L’Observateur, le père de la fillette, Cheikh Ly, rentre tardivement de son travail de frigoriste. À son arrivée au domicile familial, sa deuxième épouse, Sokhna Cissé, lui fait part d’une situation alarmante.
 
Elle lui explique qu’un boutiquier du quartier, Cheikhouna Thiam, aurait abusé sexuellement de leur fille, alors âgée de neuf ans.
 
La mère dit avoir retrouvé l’enfant quittant la boutique au moment où celle-ci remettait sa robe. Interrogée, la fillette aurait indiqué que l’homme avait enlevé ses vêtements avant de s’allonger sur elle dans l’arrière-boutique.
 
Des indices relevés sur les vêtements de la fillette
 
Toujours d’après L’Observateur, la mère examine les vêtements de l’enfant et y remarque un liquide ressemblant à du sperme.
 
Le père conduit alors sa fille à l’hôpital de Ndamatou. Le médecin-gynécologue constate une infection vaginale sans pouvoir en préciser l’origine. L’examen indique également que l’hymen de l’enfant était toujours intact.
 
Avant de saisir les autorités, Cheikh Ly demande des explications à Cheikhouna Thiam.
 
Ce dernier aurait alors reconnu avoir frotté son sexe contre celui de la fillette. Il aurait présenté ses excuses, exprimé ses regrets et proposé un règlement à l’amiable avec la famille.
 
Le père refuse l’arrangement et saisit la gendarmerie
 
Le père de la fillette rejette la proposition de règlement.
 
Il dépose plainte le 9 novembre 2022 auprès de la brigade spéciale de gendarmerie de Touba, muni du certificat médical.
 
Cheikhouna Thiam est interpellé dans la foulée. Selon le journal, il réitère ses aveux devant les enquêteurs.
 
Après son placement en garde à vue, il est conduit au parquet de Diourbel. Inculpé pour pédophilie, il est placé sous mandat de dépôt le 11 novembre 2022 et envoyé à la prison de Diourbel dans l’attente de son jugement.
 
Un revirement complet devant la Chambre criminelle
 
Le 29 juillet 2026, Cheikhouna Thiam comparaît devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel.
 
À la barre, l’accusé revient sur les déclarations effectuées devant les parents de l’enfant, les enquêteurs, le procureur et le juge d’instruction.
 
Lorsque le président lui rappelle ses aveux, il affirme avoir parlé sous la contrainte. Il soutient n’avoir jamais touché la fillette et accuse la mère de l’enfant d’avoir monté l’affaire de toutes pièces.
 
Il prétend avoir simplement remis 200 FCFA à l’enfant, une somme que son père déposait, selon lui, régulièrement auprès de sa boutique.
 
Le procureur insiste sur la succession des aveux
 
Le revirement de l’accusé ne convainc pas le ministère public.
 
Le procureur Moussa Guèye rappelle que Cheikhouna Thiam avait reconnu les faits à plusieurs étapes de la procédure.
 
Il relève également que l’accusé aurait profité de la présence de la fillette dans sa boutique pour lui remettre les 200 FCFA laissés par son père, avant d’abuser sexuellement d’elle.
 
Le parquet requiert dix ans de réclusion criminelle, estimant que les déclarations successives de l’accusé constituent des éléments suffisamment significatifs pour établir sa culpabilité.
 
La défense dénonce un dossier sans témoin direct
 
L’avocat de la défense, Me Serigne Diongue, plaide l’acquittement.
 
Il affirme qu’aucun témoin direct ni aucune preuve matérielle ne permet d’établir de manière certaine la culpabilité de son client.
 
Pour la défense, le dossier repose principalement sur des déclarations contradictoires. L’avocat estime que les aveux attribués à l’accusé devant les enquêteurs ne devraient pas, à eux seuls, suffire à entraîner une condamnation.
 
Dix ans de réclusion criminelle
 
Après plus de trois heures de délibéré, la Chambre criminelle reconnaît Cheikhouna Thiam coupable de pédophilie.
 
Il est condamné à dix ans de réclusion criminelle, conformément aux réquisitions du procureur.
 
Les parents de la victime s’étaient désistés et n’ont pas assisté au procès. Ils n’ont formulé aucune demande de dommages et intérêts. La juridiction leur en a donné acte.
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Jeudi 30 Juillet 2026
Dakaractu



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