La police interrompt encore un «rdv partouzes, six présumés homosexuels arrêtés : ils ont été surpris dans un appartement situé au quartier zacaranda sur des matelas posés à même le sol

Un signalement anonyme adressé au commissariat



Le commissariat de Rufisque a été informé, le 28 juillet vers 18 h 30, de la présence de plusieurs personnes dans un immeuble de type R+2 situé au quartier Zacaranda, à Rufisque-Est.



Le signalement provenait d’une personne ayant préféré conserver l’anonymat. Cette dernière faisait état d’activités sexuelles présumées dans l’appartement.



Une équipe de police a été envoyée sur place afin de procéder aux vérifications nécessaires.



Sept jeunes trouvés dans deux chambres



À leur arrivée au deuxième étage de l’immeuble, les policiers ont découvert sept jeunes, dont deux femmes, répartis dans deux chambres contiguës.



Selon Libération, des matelas avaient été posés directement sur le sol. Les personnes présentes étaient âgées de 20 à 26 ans et résidaient dans différents quartiers, notamment Gouye Mouride, Arrêt Chérif, Nimzatt, le Camp marchand, Rufisque et Thiawlène.



Le journal indique que certaines étaient élèves ou étudiantes, tandis que d’autres exerçaient comme mécanicien, soudeur, coiffeuse ou employée de maison.



Du haschich découvert sous un tapis



Une fouille effectuée dans l’une des chambres aurait permis de découvrir un « képa » de haschich dissimulé sous un tapis-moquette.



Les policiers auraient également retrouvé l’emballage ouvert d’un préservatif dans la poche de l’une des personnes présentes. La drogue et l’objet saisi ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.



Interrogés sur leur présence dans l’appartement, certains occupants auraient déclaré s’être donné rendez-vous pour des relations sexuelles. Les deux femmes auraient, pour leur part, affirmé être venues effectuer une visite de courtoisie.



Ces déclarations devront être vérifiées dans le cadre de la procédure.



Téléphones consignés et procureur informé



Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Leurs téléphones portables ont également été consignés afin de permettre aux enquêteurs de procéder à des recherches plus approfondies.



Le procureur de la République a été informé de l’intervention et une enquête a été officiellement ouverte.