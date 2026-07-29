Insécurité alimentaire : le gouvernement déclenche une mobilisation d’urgence dans plusieurs départements

Une période de soudure particulièrement difficile



La situation alimentaire et pastorale a occupé une place importante dans la communication du Premier ministre lors du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2026.



Le chef du gouvernement a rappelé que la période de soudure, qui couvre généralement les mois de juin, juillet et août, constitue une phase particulièrement difficile pour de nombreux ménages et pour le cheptel.



Cette période se caractérise par l’épuisement progressif des réserves alimentaires issues des récoltes précédentes, alors que les nouvelles productions ne sont pas encore disponibles.



Une dégradation signalée dans six départements



Les derniers résultats de l’analyse du Cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire font apparaître une dégradation significative de la situation.



Une population importante se trouverait en situation d’insécurité alimentaire sévère, notamment dans les départements de Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou.



Le communiqué officiel ne fournit toutefois pas le nombre précis de personnes concernées dans chaque département.



Ces résultats ont été présentés sous la coordination du Secrétariat technique du Conseil national de sécurité alimentaire.



Les Finances sommées de mobiliser tous les fonds nécessaires



Face à cette situation, le Premier ministre a demandé au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de mobiliser d’urgence l’intégralité des financements nécessaires.



Ces ressources devront servir à couvrir les besoins identifiés par le Plan national de réponses, considéré comme le principal cadre d’intervention en matière de crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales.



Le gouvernement veut ainsi éviter que les difficultés constatées ne s’aggravent au cours des prochaines semaines.



Plusieurs structures publiques mobilisées



Les différentes structures chargées de la solidarité nationale et de la sécurité alimentaire ont été appelées à activer leurs mécanismes d’intervention.



Le communiqué cite notamment :



· le Fonds de solidarité nationale ;

· le Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience du Sénégal ;

· le Conseil national de développement de la nutrition ;

· l’Opération de sauvegarde du bétail ;

· le Programme national de bourses de sécurité familiale.



Ces organismes devront coordonner leurs actions afin d’apporter une réponse aux ménages, aux enfants exposés à la malnutrition et aux éleveurs confrontés aux difficultés d’alimentation du bétail.



Un Conseil interministériel annoncé



Le Premier ministre a annoncé la tenue, au cours de la semaine suivante, d’un Conseil interministériel consacré à l’évaluation de la prise en charge de la situation alimentaire.



Cette rencontre devra permettre de mesurer l’état d’exécution des interventions, d’identifier les besoins non couverts et d’arrêter les mesures complémentaires nécessaires.