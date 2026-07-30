Linguère : quatre employés du Prodac arrêtés après le vol présumé de rouleaux de bâches de serre

Une manœuvre suspecte devant les policiers



L’affaire a débuté le 28 juillet, vers 19 heures, dans la commune de Linguère. Des éléments du corps urbain du commissariat, affectés à la circulation, ont remarqué le comportement inhabituel d’un véhicule.



D’après le récit de Libération, le conducteur aurait brusquement immobilisé le véhicule à hauteur des agents. La voiture aurait ensuite effectué une marche arrière en direction de deux rouleaux de bâches de serre déposés en bordure du trottoir.



Cette manœuvre a immédiatement éveillé les soupçons des policiers, qui ont décidé de vérifier ce qui se passait.



Deux rouleaux de bâches retrouvés sur place



Les agents se sont rendus à l’endroit indiqué et ont effectivement constaté la présence des deux rouleaux de bâches de serre.



Des recherches ont alors été engagées dans les environs. Elles ont d’abord conduit à l’interpellation d’un premier suspect, avant que les investigations ne permettent de retrouver les trois autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’opération.



Les quatre hommes interpellés sont présentés comme des monteurs de serre employés par le Prodac.



Quatre suspects âgés de 22 à 24 ans



Selon Libération, le premier mis en cause est Mamadou Sarré, âgé de 22 ans, monteur de serre domicilié à Thiélly Nord.



Les trois autres personnes interpellées sont Yaya Ba, 24 ans, également monteur de serre et domicilié à la même adresse, Moussa Ba, âgé de 24 ans, et Abdou Thiam, lui aussi âgé de 24 ans.



Le quotidien précise que les quatre suspects sont tous employés du Prodac. Cette qualité constitue un élément central du dossier puisque les bâches concernées auraient été soustraites au préjudice de leur propre employeur.



Association de malfaiteurs et vol en réunion



À l’issue des premières constatations, les quatre mis en cause ont été poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice de leur employeur.



Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Linguère.