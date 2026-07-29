Crépin Diatta lance une vaste action sociale : « Ce n'est que le début », promet l'international sénégalais

L'international sénégalais Crépin Diatta a lancé une importante initiative sociale dans sa région d'origine, marquée par des dons de matériaux et d'équipements destinés notamment à une prison, à un village d'enfants SOS, à des daaras et à un orphelinat. Ému, le joueur des Lions a expliqué que cette démarche constitue une manière de rendre à sa région une partie de ce qu'elle lui a apporté. « C'est une fierté pour nous d'aider les personnes qui sont réellement dans le besoin », a t’il déclaré.



Cette première journée n'est cependant qu'une étape d'un programme plus large.

Crépin Diatta a annoncé que près de 1 000 élèves recevront des kits scolaires dans les prochains jours, tandis que des kits alimentaires seront distribués dans trois quartiers. À travers ces actions, le joueur affirme vouloir rester proche des populations et contribuer concrètement au bien être des communautés locales, avec le soutien de son équipe.



Au delà de cet engagement social, le pensionnaire de la sélection nationale a invité les Sénégalais à continuer de prier pour l'ensemble des internationaux originaires de la région, citant notamment Sadio Mané, Lamine Camara, Jackson Tchatchoua et d'autres. Réaffirmant leur ambition commune de porter haut les couleurs du Sénégal, Crépin Diatta s'est voulu rassurant sur son avenir : « Dieu fera ce qu'il doit faire, et le reste, on verra », a t’il conclu.