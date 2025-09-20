Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Commerçant domicilié à Touba Darou Marnane, Djily Fall devra prendre son mal en patience à la prison de Diourbel en attendant que le tribunal des flagrants délits statue sur son dossier le 25 septembre prochain.



Marié à deux épouses et père de trois enfants, ce businessman est prévenu pour avoir, courant 2024, mis en place à Touba, une escroquerie pour dépouiller Rokhaya Sène, Fallou Diagne, Cheikh Issa Sylla et Mamadou Lamine Ba et plus, de 50 millions Cfa.







Les débats d'audience ont explicitement renseigné sur la stratégie de Djily Fall qui, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence, s'est lui-même donné le mauvais rôle dans l'affaire. En effet, comme il l'a reconnu, le commerçant qui faisait affaire pour la première fois avec ses quatre présumées victimes, se faisait livrer entre 40 et 45 tonnes de marchandises à Touba, mais s'arrangeait toujours à donner des chèques sans provisions.







Ça a commencé avec Rokhaya Sène et Fallou Diagne qui lui ont livré 40 tonnes de Niébé pour 36 millions Cfa. Ensuite, c'était au tour d'un autre démarcheur en l'occurrence Cheikh Issa Sylla qui lui a livré depuis Tambacounda 45 tonnes de blé pour 7,7 millions Cfa. Idem pour le ressortissant Guinéen Mamadou Lamine Ba qui a convoyé 45 tonnes de blé pour Djily Fall pour une valeur marchande de 8,4 millions Cfa.







"C'est la remise de chèque qui a déterminé le fait qu'elle laisse la marchandise à Djily Fall. Or, il n'a jamais été question de dette. La vérité est que Djily Fall a usé de manœuvres frauduleuses tout le temps. C'est le même procédé qu'il a utilisé pour toutes ses victimes. Allouez à ma cliente Rokhaya Sène 25 millions parce qu'elle a déjà reçu une avance de 17, 335 millions Cfa", a plaidé Me Serigne Diongue pour Rokhaya Sène.







Quant à Me Mamadou Guèye Mbow, commis pour défendre les intérêts de Fallou Diagne, il s'est élevé contre la mauvaise foi de Djily Fall dont le modus operandi a été le même pour escroquer toutes ses victimes. Il existe des manœuvres frauduleuses ayant déterminé les remises. Vous allouerez à mon client Fallou Diagne la somme de 25 millions Cfa pour toutes causes et préjudices confondus après constatation qu'il nous doit encore 17 millions."







Pour sa part, Me El Hadj Diouf, le conseil de Mamadou Lamine Ba a sollicité 15 millions de dommages et intérêts. "Ce Djily Fall est un méchant assassin. Qui plus est, il a un sérieux problème avec la vérité. Lui qui se dit analphabète pense faire passer ses mensonges devant de hauts intellectuels de la trempe des dignes magistrats. Les manœuvres frauduleuses qui ont entraîné les remises existent bel et bien. Mon client a perdu son emploi après avoir été chassé par sa patronne en Guinée. Allouez à Mamadou Lamine Ba 15 millions pour toutes causes et préjudices confondus.







Après le réquisitoire final du procureur Farba Niowi Ngom qui, après avoir sollicité la requalification en escroquerie pour toutes les parties civiles, a requis un an dont six mois ferme contre Djily Fall, Maîtres Assane Dioma Ndiaye et son jeune collègue Cheikh Ngom ont plaidé la relaxe pure et simple à titre principal. Selon les avocats de la défense, aucun élément matériel ne permet au tribunal de retenir l'escroquerie. À défaut, ils ont plaidé la faute civile et invité le tribunal à ramener les choses à leurs justes proportions. Le délibéré sera rendu le 25 septembre prochain.

