Tontine iPhone : Khady Thiam de “Dabish Pro” tombe pour diffamation "numérique"

Khady Thiam, commerçante de 36 ans et promotrice de la plateforme « Dabish Pro », a été arrêtée par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) puis déférée au parquet, à la suite d’un signalement de la Commission de protection des données personnelles (CDP).



La CDP reproche à Khady Thiam d’avoir publié sur les réseaux sociaux des images et vidéos de personnes ayant adhéré à sa « tontine iPhone », en cas de défaut de paiement. Devant les enquêteurs, elle a reconnu les faits, affirmant que les publications avaient été faites avec le consentement des concernées, et en s’appuyant sur l’article 5 des contrats signés, qui stipulerait : « les parties peuvent aussi se permettre de ternir l’image de l’autre sur les réseaux sociaux afin d’obtenir gain de cause ».



Mais deux membres de la tontine contestent formellement.

C. Pouye, bénéficiaire d’un iPhone 12 Pro Max, affirme avoir été prise en photo par une assistante nommée « Coumbis », et que sa photo a été diffusée le 13 avril 2025 sans qu’elle ait jamais été informée d’un tel usage.

M. Badji, autre victime présumée, raconte avoir été photographiée après avoir signé une décharge, sans savoir qu’elle serait exposée en ligne. Après la publication de son image et numéro, elle dit avoir été harcelée par des inconnus lui proposant de régler sa dette contre des faveurs sexuelles. « Mon mari ne m’adresse plus la parole », a-t-elle confié.



Placée sous mandat de dépôt, Khady Thiam sera jugée en flagrant délit lundi prochain.