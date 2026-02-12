Affaire Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng et Pape Cheikh Diallo : De nouvelles arrestations attendues

Les gendarmes dans la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar poursuivent leurs investigations dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie.

Sur délégation du juge du premier cabinet d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, ils ont extrait de prison, ce mercredi, Pape Cheikh Diallo, Djibril Dramé et Doudou Lamine Dieng.



Tour à tour, les enquêteurs ont fait cap aux Maristes (Djibril Dramé), à Nord Foire (Doudou Lamine Dieng) et aux Mamelles (Pape Cheikh Diallo) pour des perquisitions dans les domiciles des mis en cause. Que cherchaient les limiers ? Des téléphones portables et du lubrifiant ont été retrouvés chez Doudou Lamine Dieng.



Par ailleurs, une source autorisée renseigne que de nouvelles arrestations sont attendues. Hier matin, Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng et Pape Cheikh Diallo ont été réintégrés en détention à Rebeuss.

Tham, Ibrahima Camara, Adama Diallo, Mansour Bassirou Baldé, Mamadou Gning, Sana Ba, Bachir Ka et Békaye Faye sont visés pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission du Vih/Sida par voie sexuelle, proxénétisme aggravé, mise en danger de la vie d’autrui mais aussi blanchiment de capitaux.