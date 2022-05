Tirage au sort des listes de candidature pour les législatives : La coalition Bunt Bi dénonce des « irrégularités » sur l’ordre de passage.

Suite au tirage au sort des listes de candidature pour les législatives du 31 juillet prochain, ce jeudi 06 mai 2022, la coalition Bunt Bi a dénoncé des « irrégularités » sur l’ordre de passage lors de sa conférence de presse organisée ce jeudi soir à son siège.



« Le tirage au sort pour le dépôt de listes de candidatures a été fait aujourd’hui, ce que nous voulons c’est sortir premier pour le dépôt de parrainage. Parce que si aujourd’hui on examine les listes de la coalition Bby avec toute la razzia qu’elle a faite pour la collecte de parrainage, ça peut nous créer des difficultés », déclare Bruno d'Erneville.



Il poursuit : « Nous avons espoir par rapport à notre positionnement qui est un positionnement central. Nous sommes la 1ère force citoyenne dont le seul objectif est de rendre aux citoyens sénégalais ce qui leur appartient et de hisser le Sénégal au concert des États les mieux développés du continent. C’est pourquoi nous avons proposé le meilleur programme aux sénégalais. »



Il termine par confirmer que nous sommes une opposition responsable, qui a accueilli les personnes de toutes catégories. Nous prônons l’engagement et aujourd’hui si vous votez pour la coalition la donne va changer. Nous croyons aussi qu’en 2024, le président du Sénégal sortira de cette coalition Bunt Bi...