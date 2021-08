Tirage au sort CAN 2022 : Les Lions du Sénégal héritent du Zimbabwe de la Guinée et du Malawi dans le groupe B

Le Sénégal connaît désormais ces prochains adversaires en phase de poules de la 33e édition de la coupe d'Afrique des nations (CAN) qui va se dérouler au Cameroun en janvier 2022.



Logés dans le groupe B, les vice-champions d'Afrique vont se frotter au Zimbabwe, au syli national de la Guinée et au Malawi.



Un tirage extrêmement clément pour le Sénégal qui, en sa qualité de grand favori pour le titre devrait, sauf surprise, réussir à décrocher sa qualification pour le second tour.



Déjà en 2019, les Lions avait déjà croisé le Zimbabwe à la CAN. Avec la Guinée Conakry, le Sénégal retrouve une très vieille connaissance pour un derby prometteur.



Pour ce qui est de la sélection du Malawi, il s'agira de leur troisième phase finale de coupe d'Afrique après les éditions de 1984 et 2010.



Le match d'ouverture Cameroun au Burkina Faso le 09 janvier prochain.



Groupe B



Sénégal

Guinée

Malawi

Zimbabwe