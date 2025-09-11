Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place

À l'occasion de la conférence organisée par la plate-forme "Sénégal Sunu Yitté", l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng a vivement critiqué la manière dont le régime en place gouverne le pays. Selon elle, les nouvelles autorités n'ont encore posé aucun acte concret en faveur du développement, de la santé des populations, etc. Elle a affirmé qu'elles sont plutôt dans une dynamique de « vengeance » et de « règlement de comptes ».



Poursuivant son discours, Mme Dieng a déploré les nombreuses vagues de licenciement touchant la jeunesse sénégalaise, qualifiant au passage les tenants du pouvoir de « bande de copains ». « Avec ce dernier réaménagement, la dictature n'est plus rampante, elle s'est installée », a-t-elle lancé.



De leur côté, Abdou Karim Guèye Xrum Xakh et Chérif Mbaye ont rappelé aux nouveaux dirigeants leurs promesses de campagne, notamment la suppression des caisses noires et la criminalisation de l'homosexualité.