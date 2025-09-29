Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer : "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays[...]. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants arrogants!"

Talla Sylla d'enfoncer le clou. "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays. Donc, il faut de la modestie parce que ce pays a une très longue histoire. Il y a eu des combats qui se sont sédimentés[...]. C'est pourquoi, on ne peut accepter d'avoir des dirigeants arrogants. Je vous ai dit que l'arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures. Une réussite mineure étant un échec fatal pour un arrogant majeur!", a-t-il ajouté.

Sur un autre registre, Talla Sylla a tenu à déclarer la guerre à ceux qui essayent de mettre en place des stratégies pour tenter de fragiliser la religion notamment pour faire disparaître les tarikha et fermer des mosquées. M. Sylla qui n'écarte pas une opposition radicale, invite ceux qui partagent les mêmes idéaux que son entité, à l'unité pour porter le combat de la démocratie.