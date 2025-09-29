Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer : "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays[...]. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants arrogants!"

À l'occasion de l'organisation du 10e congrès de son Parti (Alliance Jëf Jël), qui lui a permis d'être plébiscité par ses camarades, le président Talla Sylla et Cie ont décidé d'opter pour la voie de l'opposition. En effet, Talla Sylla a tenu à mettre les points sur les "i". "Quand on n'a pas été de certaines batailles, le minimum d'honnêteté et de courage consiste à reconnaître la valeur et l'exemple de ceux qui ont souffert. Quelqu'un comme Charles Guèye a fait 10 ans de prison, de 24 ans à 34 ans pour le Sénégal. Personne n'en parle et les gens osent s'autoproclamer des Patriotes. Qu'est ce qu'ils ont fait? Bara Goudiaby a fait 10 ans de prison[...]", a-t-il lancé.
Talla Sylla d'enfoncer le clou. "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays. Donc, il faut de la modestie parce que ce pays a une très longue histoire. Il y a eu des combats qui se sont sédimentés[...]. C'est pourquoi, on ne peut accepter d'avoir des dirigeants arrogants. Je vous ai dit que l'arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures. Une réussite mineure étant un échec fatal pour un arrogant majeur!", a-t-il ajouté.
Sur un autre registre, Talla Sylla a tenu à déclarer la guerre à ceux qui essayent de mettre en place des stratégies pour tenter de fragiliser la religion notamment pour faire disparaître les tarikha et fermer des mosquées. M. Sylla qui n'écarte pas une opposition radicale, invite ceux qui partagent les mêmes idéaux que son entité, à l'unité pour porter le combat de la démocratie.
Autres articles
-
Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie
-
Le Sénégal et la question de Palestine: " le Sénégal considère son soutien à la lutte légitime du peuple palestinien comme un devoir..." ( Mansor CISS)
-
CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE …
-
Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest
-
GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp