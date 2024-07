Thiès / Passation de service au CROUS/T : "Mon action sera inscrite dans la voie de l'excellence" (Serigne Mbacké Lô)

Monsieur Cheikh Sall vient de passer le témoin au directeur entrant, Serigne Mbacké Lô, au Centre des Œuvres Universitaires et Sociales de Thiès.

La cérémonie de passation de service a été organisée ce vendredi en présence du personnel, des étudiants et des familles des deux personnalités susnommées.

Le sortant a eu droit à un adieu solennel teinté de remerciements tandis que l'entrant a été accueilli dans la sobriété assortie de soutien et d'accompagnement pour les nombreux défis qui l'attendent.

Ces défis, Monsieur Serigne Mbacké Lô, compte les relever en inscrivant son action autour de 4 axes : "la digitalisation des processus de gestion et des services offerts aux étudiants; la promotion de l'action citoyenne par les étudiants et pour les étudiants; la mise en œuvre d'une approche inclusive et d'une politique RH incitative; le développement de partenariats féconds et dynamiques au grand bénéfice du CROUS/ T".

Il s'agira selon lui, d'inscrire "son action dans la voie de l'excellence" en se misant sur la qualité des ressources humaines disponibles, la collaboration des étudiants...