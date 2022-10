Thiès : "Nous devons porter des projets de transformation économique solides pour que d'ici 2035, les 60% des jeunes puissent avoir du travail" (Alioune Sarr)

Dans le cadre de sa tournée "Delo Njukel" initiée par ses partisans de l'Alliance des Forces du progrès (AFP) et collaborateurs du tourisme, le maire de Notto, Alioune Sarr et ancien ministre du tourisme et des transports aériens a magnifié devant les responsables Thiessois tout le soutien de ses derniers. Alioune Sarr a saisi l'occasion pour signaler à ses camarades de parti toute sa disponibilité dans le cadre de la massification du parti AFP. " Le rôle d'un responsable de parti, c'est d'assurer tous les jours, la massification de son parti qui est le gage d'une victoire électorale seul fondement d'un pouvoir politique. On ne peut pas gouverner si on ne gagne pas des élections. Nous serons disponibles partout pour accompagner nos camarades dans la massification", dit-il. Face aux menaces qui guettent le pays, il dira : " J'ai la claire conscience des défis importants qui interpellent notre pays. À partir de 2023, le Sénégal va produire du pétrole. Nous savons tous que les pays qui produisent du pétrole et du gaz sont menacés par des forces centrifuges et subversives qui n'attendent que l'instabilité pour les déstabiliser et s'accaparer des pouvoirs à tous les niveaux". Cependant, estime-t-il, pour l'intérêt du Sénégal, nous devons nous rassembler pour faire face à ces forces. Non sans faire remarquer que "notre pays est entouré de multiples foyers de tension. Nous devons tous faire bloc pour faire face à ces défis". Pour lui, il faut un engagement infaillible pour relever les défis futurs. "Nous devons porter des projets de transformation économique solide pour que d'ici 2035, les 60% des jeunes puissent avoir du travail et des emplois décents. Ce sont des défis majeurs que nous devons porter et le rôle des partis politiques, c'est d'apporter des solutions aux Sénégalais (es)", a-t-il signalé. Il ajoute : "les forces de Progrès devront être garantes des transformations que notre pays va subir".