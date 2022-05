Thiès-Nord : Le maire Birame Soulèye Diop fait dans le clientélisme politique et gâte ses frères de parti...

Juste après son accession à la tête de la mairie de Thiès-Nord, le nouveau maire Birame Diop avait fait une déclaration pour dire à qui veut l'entendre qu'il est là pour l'intérêt exclusif des Thiessois et qu'il ne ferait jamais dans le clientélisme politique. "Qu'aucun parent ou proche ne vienne me demander un poste à la mairie", avait-il signalé.



Selon notre source, le maire Birame Soulèye a recruté ses frères de Parti qui sont de Dakar. Il s'agit de "Amadou Ba, le porte-parole de Pastef dans la mairie de Thiès-Nord et de Mamadou Hann, actuel secrétaire municipal membre de Pastef qui vient de Dakar. Ils perçoivent tous à la fin du mois le double que l'ex secrétaire municipal avait".



S'y ajoute, renseigne notre source toujours, dans ce partage du gâteau au détriment des populations de Thiès-Nord, "la nomination d'un chef de protocole, un poste qui ne figure pas dans l'organigramme. Ce qui est une violation du décret 2020- 30 du 8 janvier 2020".