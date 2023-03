Thiès/ Manifestation YAW : Massaly dénonce les scènes de violence des pro-sonko et invite le BBY à soutenir Mame Mbaye Niang le jour du procès

Suite aux différentes scènes de violence et actes de barbarie enregistrés à Dakar et un peu partout au Sénégal à cause du procès Sonko-Mame Mbaye Niang, le leader du parti Union pour une nouvelle république (UNR), Mouhamed Lamine Massaly est monté au créneau pour dénoncer ces agissements des pro-sonko. Victime de ces actes non qualifiés avec l'attaque perpétrée contre la permanence de son parti, Mouhamed Lamine Massaly se veut clair. " Détrompez-vous, ne croyez pas que vos attaques peuvent m'intimider ou influencer ma ferme volonté d'accompagner le Président Macky Sall dans ses projets pour le développement du Sénégal", fulmine-t-il.



C'est aujourd'hui, dira-t-il, que je suis le plus engagé, franc et déterminé à cheminer avec le Chef de l'État. Aussi, prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale. " Je répondrai à leurs attaques. Je suis né ici et j'ai grandi dans ce pays. Ils n'ont pas plus de droits que moi dans ce Sénégal", affirme-t-il.

Cependant, Massaly a lancé un appel à toutes les forces vives de BBY à faire bloc derrière Mame Mbaye Niang pour le soutenir le jour de son procès contre Sonko le 31 mars prochain.