Thiès Législatives2022 / "Nous sommes engagés aux côtés d'Idrissa Seck et avec le BBY pour une majorité écrasante au soir des législatives" (Pape Doumbia)

Les élections locales passées, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) n'a rien pu faire face à ses adversaires à cause des frustrations des uns et des autres. Mais, pour ces prochaines joutes électorales, la mouvance présidentielle avec son nouveau coordonnateur régional, Idrissa Seck, est en train de recoller les morceaux. Mieux, le patron du parti Rewmi vient de décrocher un allié de taille avec l'arrivée du président du mouvement "Thiès Ca Kanam", Pape Doumbia, qui vient de l'annoncer devant la presse. Revenant sur ce qui l'a poussé à accompagner le BBY et le contexte économique, Pape Doumbia est d'avis que le Sénégal est à la croisée des chemins avec la crise Russo-ukrainienne. "Tout le monde est d'accord que le Président Macky Sall est en train de travailler pour le développement du pays en terme d'infrastructures et de réalisations", dira-t-il, avant d'ajouter : "À partir d'aujourd'hui, nous sommes engagés aux côtés d'Idrissa Seck et avec le BBY pour que le Président Macky Sall puisse avoir une majorité écrasante au soir des législatives".