Thiès / Législatives 2022 : Macky Sall met Idirissa Seck devant ses responsabilités.

Le chef de l'État, Macky Sall, a rencontré hier, Samedi 30 Avril 2022, les responsables politiques de la région de Thiès, en plus des ministres, députés, maires, directeurs généraux et autres responsables politiques de la mouvance présidentielle. Une rencontre mise à profit par le chef de l'État pour partager avec ces responsables, de l'importance qu'il accorde aux élections législatives à venir.



Ainsi, conscient des risques d'une possible défaite, à cause des querelles internes surtout au sein même de sa propre formation politique, (APR), le chef de la coalition BBY, a invité le leader du Rewmi, Idirissa Seck "à tout mettre en œuvre pour offrir une victoire éclatante à la coalition".



À cet effet, devant tous les responsables, il a réitéré sa confiance au président du Cese et a invité ce dernier à travailler surtout au resserrement des rangs. Pour dire que le chef de l'État a mis Idrissa Seck devant ses responsabilités, charge à lui de relever le défi.



Pour rappel, malgré le "Mburu Ak Sow" la coalition présidentielle avait perdu plusieurs localités dans la ville de Thiès.