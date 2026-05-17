Thiès / Lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité : Ousmane Diop plébiscite Amadou Bâ et tance le régime en place...

Thiès-Nord a accueilli la cérémonie de lancement de la vente des cartes du Parti Nouvelle Responsabilité, sous la supervision du Dr Abdou Khadr Ndiaye, superviseur de la région de Thiès.

Accuillant la délégation du Parti, Ousmane Diop et Cie ont réaffirmé leur ancrage à la NR en appelant notamment les sénégalais à rejoindre leur entité politique pour changer le visage du Sénégal. Selon Ousmane Diop, cela va d'abord se faire par une large victoire lors des élections locales de 2027 et puis s'acheminer vers 2029, à travers une forte représentativité dans les différentes communes du Sénégal.

À le croire toujours, il s'agira aussi de changer complètement la donne en éjectant le régime en place par la voie des urnes pour corriger l'ensemble des imperfections et manquements qui ont fini de plonger le pays dans une situation de crise économique et sociale sans précédent.

Prenant la balle au rebond, le Dr Abdou Khadr Ndiaye, superviseur régional, après avoir insisté sur le poids électoral de la région, a également fait état des difficultés auxquelles les sénégalais sont confrontés, avec notamment les limites dont les autorités ont fait montre, révélant ainsi la nécessité d'élire une équipe à même de relancer notre économie...