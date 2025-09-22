Thiès: La section SAES de l'Ensa annonce une nouvelle grève totale de 72 heures à compter du jeudi 25 septembre 2025.

Dans un communiqué rendu public, la section SAES de l’ENSA a annoncé s’être réunie en assemblée générale le jeudi 18 septembre 2025 afin d’évaluer l’état d’avancement de son mouvement d’humeur entamé depuis le 11 septembre 2025. " Il ressort de cette évaluation qu’en dépit de deux grèves de 72 heures, d’un débrayage et d’un point de presse, aucun progrès notable n’a été enregistré sur les six points de revendication. La situation demeure préoccupante, l’École fonctionnant sans agent comptable particulier, avec des instances de gouvernance non renouvelées et un budget osuffisant, entre autres difficultés. L’ENSA est quasiment à l’arrêt", a-t-elle fait remarquer.

Ainsi, considérant que " la tenue des élections de la Direction constitue une priorité absolue". La section a décidé du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du jeudi 25 septembre 2025. Une nouvelle Assemblée générale est convoquée pour le vendredi 26 septembre 2025 à 10h".

Dans la foulée, la section SAES de l’ENSA réaffirme sa disponibilité au dialogue, tout en demeurant ferme dans la mise en œuvre de son plan d’actions. Elle appelle instamment le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à jouer

pleinement son rôle dans la recherche de solutions rapides et durables, afin de permettre à l'ENSA de fonctionner conformément à son statut et de contribuer efficacement à l’atteinte

des objectifs de souveraineté alimentaire nationale.