Thiès : L'UJMS invite l'État à s'impliquer davantage pour l'émergence des daara

L'Union de la jeunesse musulmane du Sénégal (Ujms) a organisé un atelier de deux jours dans la cité du rail. Plus d'une centaine de maîtres coraniques vont prendre part à cet important atelier de partage et d'échanges sur la problématique des écoles coraniques. Lesquelles sont confrontées à des problèmes d'hygiène, de santé, de moyens, de réorganisation des écoles coraniques entre autres. Au terme de ce conclave, des pistes devront être dégagées pour que le statut des daara, et des maîtres coraniques entre autres, soient mieux pris en compte dans les politiques étatiques. Ce, surtout avec la nouvelle politique du gouvernement qui vise à appuyer et offrir des financements aux jeunes pour lutter contre le chômage.